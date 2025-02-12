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    甘迺迪遇刺案FBI挖出機密文件 美國會成立特別小組解密

    美國眾議院宣布成立新的特別工作小組，由眾議員盧納領導，負責解密包括甘迺迪暗殺案在內的多項重大歷史事件相關文件。（法新社）

    美國眾議院宣布成立新的特別工作小組，由眾議員盧納領導，負責解密包括甘迺迪暗殺案在內的多項重大歷史事件相關文件。（法新社）

    2025/02/12 10:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院宣布成立新的特別工作小組，由眾議員盧納（Anna Paulina Luna）領導，負責解密包括甘迺迪暗殺案在內的多項重大歷史事件相關文件。該工作小組的成立源於總統川普此前簽署的行政命令，要求公開甘迺迪暗殺案等歷史檔案。

    綜合外媒報導，根據規劃，工作小組將重點解密5大領域的機密文件，包括甘迺迪總統、前總統參選人羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）和民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.）3起暗殺事件的相關檔案，以及「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）客戶名單、911恐怖襲擊事件、COVID-19起源，和不明飛行物體（UAP）與不明潛水物體（USO）的相關記錄。

    在甘迺迪暗殺案的調查方面，盧納質疑華倫委員會的「單一槍手」理論，認為可能存在「兩名槍手」。工作小組計畫重新審視FBI在馬里蘭州貝塞斯達進行的初步驗屍報告中發現異常情況，並傳喚當時在場的醫生和參與調查的委員會成員作證，但目前多數關鍵證人已經去世。

    為推進調查工作，盧納與眾議院監督委員會主席科默（James Comer）已向國務院、能源部、中央情報局、國家安全局、國防部和司法部等機構發出信函，要求提供相關文件。值得注意的是，自川普發布行政命令以來，僅FBI就發現了約1萬4000頁與甘迺迪暗殺事件相關的資料。

    盧納強調，該工作小組採取兩黨合作方式，目標是通過解密文件和調查工作，向美國民眾提供真相，並重建公眾對政府的信任。工作小組認為，聯邦政府長期以來對公眾感興趣的資訊保持不透明，導致民眾對政府機構失去信任，因此將與總統川普及其內閣成員合作，致力於提高政府透明度。

    特別工作小組將重點解密5大領域的機密文件，包括甘迺迪總統、前總統參選人羅勃．甘迺迪和民權運動領袖金恩博士3起暗殺事件的相關檔案，以及「富豪淫魔」艾普斯坦客戶名單、911恐怖襲擊事件、COVID-19起源，和不明飛行物體與不明潛水物體的相關記錄。（美聯社）

    特別工作小組將重點解密5大領域的機密文件，包括甘迺迪總統、前總統參選人羅勃．甘迺迪和民權運動領袖金恩博士3起暗殺事件的相關檔案，以及「富豪淫魔」艾普斯坦客戶名單、911恐怖襲擊事件、COVID-19起源，和不明飛行物體與不明潛水物體的相關記錄。（美聯社）

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