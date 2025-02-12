為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美聯邦眾議員提法案 改稱格陵蘭「紅白藍之地」

    美國總統川普日前拋出收購丹麥半自治領土格陵蘭的想法，美國共和黨聯邦眾議員卡特今天提出新法案，擬把格陵蘭島「重新命名」為「紅白藍之地」，與美國國旗同色。（路透）

    美國總統川普日前拋出收購丹麥半自治領土格陵蘭的想法，美國共和黨聯邦眾議員卡特今天提出新法案，擬把格陵蘭島「重新命名」為「紅白藍之地」，與美國國旗同色。（路透）

    2025/02/12 10:02

    〔中央社〕美國總統川普日前拋出收購丹麥半自治領土格陵蘭的想法，美國共和黨聯邦眾議員卡特今天提出新法案，擬把格陵蘭島「重新命名」為「紅白藍之地」，與美國國旗同色。

    「2025年紅、白、藍之地法案」指示新科內政部長柏根（Doug Burgum）監督執行名稱變更，確保美國官方文件、正式紀錄及地圖使用「紅白藍之地」（Red, White, and Blueland）來稱呼格陵蘭。

    法案還授權川普與丹麥談判，以「購買或透過其他方式取得格陵蘭」。

    卡特（Buddy Carter）於聲明中表示，「美國回來了，隨著紅白藍之地的加入變得比以往更強大。」

    他說，川普將收購格陵蘭視為國家安全優先事項，這是正確做法，「當我們的首席談判代表簽署這項具里程碑意義的協議時，我們將自豪地歡迎格陵蘭民眾加入有史以來最自由的國家」。

    川普多次表示有興趣購買格陵蘭，他在就職演說中稱美國為不斷擴張領土的國家，也呼籲美國重新奪回巴拿馬運河；也多次表示考慮併吞加拿大。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也表示，川普有興趣收購格陵蘭「不是在開玩笑」。

    不過，丹麥「百林日報」（Berlingske）1月底發布的民調顯示，85%的格陵蘭人不願意格陵蘭成為美國的一部分，只有6%的當地民眾支持這個想法，9%還沒決定。

    格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）一再表示，格陵蘭是非賣品，未來由格陵蘭人自己決定。他之前接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，「我們不想成為丹麥人，我們甚至不想成為美國人。我們想當格陵蘭人」。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）3日重申，格陵蘭島是非賣品，將自行決定是否從丹麥獨立。

    從歐洲到北美的最短路線須經過格陵蘭，因此美軍常駐格陵蘭島西北端的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），這也是美國彈道飛彈早期預警系統的戰略要地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播