美國拒絕國際監管AI！范斯強硬表態：不容歐洲扼殺產業

美國副總統范斯在巴黎AI峰會上發表演說，重申美國在人工智慧領域的領導地位，同時表明美國不會接受任何可能阻礙其在人工智慧技術領域主導地位的國際法規。（歐新社）

2025/02/12 09:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）在巴黎人工智慧行動峰會上發表演說，重申美國在人工智慧領域的領導地位，同時表明美國不會接受任何可能阻礙其在人工智慧技術領域主導地位的國際法規。

綜合外媒報導，范斯在演說中批評歐洲對人工智慧的過度監管傾向，認為這可能會扼殺產業發展。他強調，美國開發的人工智慧系統必須保持「無意識形態偏見」，並捍衛美國公民的言論自由。

請繼續往下閱讀...

在國際合作方面，范斯特別警告歐洲國家，不應與獨裁政權在人工智慧發展上合作。他指出，獨裁政權已經竊取並利用人工智慧來加強軍事情報和監視能力，這將使國家「束縛在一個企圖滲透、深入挖掘並獲取資訊基礎設施的獨裁統治者身上」。

值得注意的是，美國和英國均未簽署由法國領導、約60個國家參與的聯合聲明，該聲明呼籲對人工智慧採取「包容和可持續」的方式。與此同時，川普政府宣布了名為「星際之門」的聯合投資計畫，預計投入初始資金1000億美元（約新台幣3.2兆），並在任期內增至5000億美元（約新台幣16兆），用於在美國建立人工智慧基礎設施。

法國總統馬克宏則表示，法國將簡化技術規則，並強調歐洲需要與美國和中國合作。他認為法國的核電基礎設施使其成為發展人工智慧的理想地點，並提出歐洲可在人工智慧創新方面走出「第三條道路」。歐盟執委會主席馮德萊恩也宣布，歐盟將為歐洲的人工智慧投資調動2000億歐元（約新台幣6.8兆）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法