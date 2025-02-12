義大利大規模掃黑 逮捕130名西西里黑手黨成員

義大利近期在西西里島進行大規模掃黑行動，逮捕約130名西西里黑手黨「我們的事業」成員。（歐新社）

2025/02/12 10:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利近期在西西里島巴勒莫（Palermo）進行大規模掃黑行動，逮捕約130名西西里黑手黨「我們的事業」（Cosa Nostra）成員。

根據《路透》報導，「我們的事業」是一個從巴勒莫及周邊地區起家的黑手黨集團，曾在1980至1990年代在義大利各地肆虐，但隨著時代變遷，「我們的事業」已經被「光榮會」（'Ndrangheta）取代，「光榮會」也成為歐洲最強大的幫派。

請繼續往下閱讀...

義大利國家憲兵在聲明指出，11日逮捕的嫌疑人均被指控多項罪刑，包括毒品販運、殺人未遂、詐欺、勒索、非法線上賭博以及非法持有武器。警方指出，「我們的事業」在巴勒莫城區與西西里島進行各項活動，特別是販毒。

警方調查人員指出，現代的黑手黨利用現代科技進行業務操作，他們使用加密型手機，當這些手機被走私進監獄時，使得被囚禁在獄中的黑手黨老大能繼續透過手機指揮其黨羽。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群媒體X發文表示，11日的掃黑行動無疑是對「我們的事業」一次重擊，並明確表示「打擊黑手黨的行動沒有停止，也不會停止」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法