驚悚考古！1.8萬年前遺骸出土 揭部族衝突「吃人腦」

波蘭馬斯茲卡洞穴（Maszycka Cave）出土的人類下顎骨與左肩胛骨碎片。（圖：加泰隆尼亞人類古生態學和社會演化研究所）

2025/02/12 08:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新考古發現為史前歐洲添上駭人一筆。研究人員在波蘭發現的人類遺骸證實，距今1.8萬年前的歐洲曾發生戰爭性質的食人行為，受害者疑似為一個完整家庭。研究顯示，這群人遭到敵對部族殺害後，他們的耳朵、大腦等營養較豐富的身體部位被系統性地取出食用。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項刊登於《科學報導》（Scientific Reports）期刊的研究，分析了波蘭克拉科夫近郊馬斯茲卡洞穴（Maszycka Cave）出土的53件人類骨骸。這批遺骸來自至少10人，包括6名成人和4名兒童，屬於舊石器時代晚期的馬格德林文化（Magdalenian period）時期。研究團隊運用3D顯微技術，發現近七成骨骸上留有人為切割和敲碎痕跡，並已排除野獸啃食或意外損壞的可能。

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研究主持人、西班牙加泰隆尼亞人類古生態學和社會演化研究所（ IPHES）的馬吉內達斯（Francesc Marginedas）表示：「這些遺骸上的切割位置、頻率及骨骼的刻意破壞方式，明確指向食人行為。」研究發現，這些人的頭骨被系統性地打碎以取出腦部，同時還出現剝皮、割耳、取下顎等處理痕跡。肩膀、手臂和腿部的骨骼也都留有明顯的肢解痕跡。

特別的是，這起食人事件極可能源於部族衝突，而非饑荒所致。研究人員指出，當時的歐洲正處於人口增長期，但資源有限，可能引發嚴重的領土爭奪。遺骸的年齡分布模式顯示，死者為一個完整的家庭單位，推測是遭到敵對部族襲擊後遇害。這些遺骸與動物骨骼混雜，且未見任何喪葬儀式跡象，進一步支持了「戰爭食人」的推論。

研究還發現，兇手們優先取用了營養價值最高的部位，如腦部、骨髓和肌肉，且是在受害者死後不久即進行處理。研究共同作者、IPHES研究員薩拉迪耶（Palmira Saladié）表示，同時期的其他歐洲遺址也發現類似的食人證據，顯示這可能是馬格德林文化中的一種特殊現象。

馬斯茲卡洞穴的入口。（圖：加泰隆尼亞人類古生態學和社會演化研究所）

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