喊話哈瑪斯依約放人 納坦雅胡：否則重新開戰

以色列總理納坦雅胡11日宣布，若哈瑪斯沒有在15日中午前釋放人質，以色列軍隊將恢復戰鬥，直到哈瑪斯被徹底擊敗為止。（歐新社）

2025/02/12 06:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普10日對以哈停火協議祭出最後通牒，要求巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）須於15日中午前釋放所有人質，否則將終止停火協議。而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日也宣布，若哈瑪斯沒有在15日中午前釋放人質，以色列軍隊將恢復戰鬥，直到哈瑪斯被徹底擊敗為止。

綜合外媒報導，根據停火協議第一階段計劃釋放的33名人質中，哈瑪斯已釋放16人，以色列待釋放名單上有近2000名巴勒斯坦囚犯，目前已釋放656人。不過哈瑪斯10日指責以色列違反協議，在加薩各地對巴勒斯坦人開槍，離家者返回加薩北部的時間被拖延，還不允許已經敲定的人道主義援助進入加薩。哈瑪斯表示將延後原訂於15日的人質釋放行動，直至另行通知。

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哈瑪斯此舉引發美國及以色列不滿，美國總統川普和以色列總理納坦雅胡都對哈瑪斯祭出最後通牒。納坦雅胡11日與國防部、外交部及國家安全部等數位高層會面後，宣布若哈瑪斯沒有在15日中午前釋放人質，以色列軍隊將恢復戰鬥，直到哈瑪斯被徹底擊敗為止。他表示部會首長全力支持最後通牒，同時也已經命令軍方，在加薩及其周邊地區集結兵力，包括動員預備部隊。

《路透》報導指出，目前還不清楚納坦雅胡所指的「釋放人質」是哈瑪斯應釋放「關押在加薩的所有人質」，還是只有針對哈瑪斯根據停火協議將於15日釋放的3名人質。川普方面是要哈瑪斯在15日之前釋放「所有人質」。

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