居心叵測！中國在非洲拓展太空勢力 強化全球監視網絡

中國協助埃及打造的太空城核心設施，位於開羅以東約30公里處，靠近埃及總統塞西政府正在興建的新行政首都。（路透檔案照）

2025/02/12 06:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在美國總統川普宣布停止美國對外援助之際，中國正積極推動與非洲國家的太空合作計畫，向埃及等國家提供援助，包括捐贈衛星、太空監測望遠鏡和地面站等，企圖在非洲打造以中國為中心的太空聯盟，以強化其全球監控網絡，朝向成為全球太空主導勢力的目標邁進。

路透11日報導，中國與非洲合作的重要太空計畫之一，就是在埃及秘密成立的衛星實驗室，據稱該實驗室從未被公開披露過。這座位於開羅近郊的衛星工廠，於2023年開始營運，是中國過去2年來贈予埃及的太空技術之一。

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已公開披露的技術轉移，包括1個新的太空監測中心，其中配備2具世界上最強大的望遠鏡，以及2023年發射的2顆地球觀測衛星，其中1顆衛星是在埃及組裝完成，另一顆則是完全中國製造。

據報導，這個衛星實驗室是埃及太空城（Space City）的核心設施，位於開羅以東約30公里處，靠近埃及總統塞西政府正在興建的新行政首都。該實驗室的牆上掛著中國國旗，實驗室使用的設備和零件，都是來自中國。所謂非洲國家的第一顆衛星，其實都是中國製造，而且是在中國的航太發射場發射升空。

此外，2名知情人士透露，中國當年還為埃及發射第3顆中國製造的衛星，據稱該衛星可執行軍事監視任務。

近年來，塞西政府與中國建立更密切的關係，加入「一帶一路」倡議，在基礎設施和能源領域展開廣泛合作。埃及也是美國軍事援助的主要接受國，但它並非唯一被納入中國太空網絡的非洲國家。

美國智庫「美國和平研究所」指出，北京在非洲建立23個雙邊太空合作夥伴關係，包括為衛星和收集衛星影像和資料的地面站提供資金。去年，埃及、南非和塞內加爾同意和中國合作，打造未來的月球基地，與美國登陸月球的計畫競爭。

報導指出，中國國家主席習近平去年9月在北京會見數十名非洲領袖時表示，衛星及月球和太空探索，將是未來3年中國向非洲提供的500億美元貸款和投資的優先事項之一。習近平政府公開表示，正在協助非洲國家推動太空計畫，因為隨著經濟和軍事對太空技術的依賴愈來愈大，中國不希望任何國家落後。

中國的投資獲得更多回報。6名知情人士指出，包括中國可以取得衛星和望遠鏡收集的監視資料，以及透過這些計畫確保中國在埃及衛星科技領域的永久存在。

五角大廈警告，中國在非洲和其他開發中國家的太空計畫，存在安全風險，因為北京可以藉此獲得敏感資料，加強其軍事能力，並對非洲國家政府進行脅迫。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇並未直接回應這類說法，僅表示「美國是世界上最大的監控國家」。

中國國家主席習近平（左）去年5月在北京會見埃及總統塞西（右）。（路透檔案照）

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