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    首頁　>　國際

    美副總統出席巴黎AI峰會談監管 劍指歐盟及中國

    2025/02/12 00:15

    〔中央社〕美國副總統范斯（JD Vance）今天在巴黎人工智慧行動高峰會（AI Action Summit）上提醒歐洲盟邦不要過度監管AI產業，還要中國勿運用AI科技進一步鞏固權力。

    法新社報導，范斯在法國首都巴黎大皇宮（Grand Palais）向全球領袖和科技業負責人說：「過度監管AI領域，可能會扼殺一個正要起飛、具顛覆性的產業。」

    他點名批評歐盟的「數位服務法」（Digital Services Act），稱此法「制定有關刪除內容、監管所謂錯誤訊息的大量法規」。他說，這些法規給美國科技巨擘帶來不公平的負擔。

    范斯也暗批中國，稱幾個「獨裁政權」正在尋求利用AI來加強控制海內外公民。

    范斯說：「與他們合作意味著將你的國家束縛在一個獨裁主人身上，而這個主人正試圖滲透、挖掘和奪取你的資訊基礎設施。」

    范斯並提及「由專制政權大量補貼和出口」的「廉價技術」。這指的是中國廣泛銷售到國外的監控攝影機和5G行動網路設備。

    這次峰會由印度總理莫迪（Narendra Modi）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同主持，印度將主辦下屆峰會。

    就在范斯發言的數分鐘前，莫迪呼籲「全球集體行動，以建立維護我們共同價值、因應風險、建立信任的治理體系和標準」。

    馬克宏則在范斯發言後發表講話。他說，全球性的規範「連同創新與加速，是允許AI到來並延續的基礎」。這番說法似乎是在反駁范斯。

    包括中國、法國、德國、印度在內，共有60個國家簽署巴黎峰會宣言，同意AI在「國際架構」下保持「開放、包容、透明、道德、安全、可靠」是優先事項。英國、美國並未簽署宣言。1140211

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