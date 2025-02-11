范斯巴黎峰會暗批中國 「獨裁政權」用AI加強控制民眾

美國副總統范斯11日在巴黎AI峰會發表演說。（路透）

2025/02/11 22:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）11日在法國巴黎舉行的「人工智慧（AI）行動峰會」上，幾乎不掩飾地批評中國，警告中國不要利用AI科技，加強對權力的掌控。

根據《法新社》和英國《衛報》報導，范斯11日在這場峰會上，向包括中國國務院副總理張國清在內的多國領袖發表演說，表示「獨裁政權」正尋求利用AI，加強控制國內外民眾；他也明顯警告其他國家與中國合作的風險，指與獨裁政權合作「從來就不會有好結果」。

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范斯說：「我們在座者中有一些人已經從經驗中學到，（與獨裁政權）合作，意味著把你的國家與一個尋求滲透、深入你們資訊基礎設施、取得資訊的獨裁統治者綁在一起。」他也提到「由獨裁政權大幅補貼和出口的便宜科技」，顯然意指中國廣泛銷往海外的監視攝影機和5G行動網路設備。

針對歐盟嚴格的AI監管政策，范斯警告「過度規範⋯⋯可能在一個帶來變革的產業，正在起飛之際將之扼殺」，他說，需要的是能促進、而非扼殺AI科技之創新的國際規範，他呼籲歐洲，要「樂觀而非惶恐不安」看待這個新領域。

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