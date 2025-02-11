馬斯克聯手川普！DOGE啟動AI裁員 掀大規模訴訟抗爭

馬斯克（Elon Musk）在接手「政府效率部」（DOGE）後，分享一張個人照片，照片中他戴著墨鏡，搭配皮衣和金鍊，並在桌上放置了寫有「D.O.G.E」字樣的牌子。（圖片來源：@elonmusk/X）

2025/02/11 20:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與科技富豪馬斯克（Elon Musk）共同推動的「政府效能部」（DOGE），正透過人工智慧（AI）系統審計聯邦機構。截至2月5日，已有4萬名聯邦員工接受自願離職方案，約佔全美230萬公務員總數2%。這項被民主黨稱為「數位政變」的計畫，引發大規模法律訴訟與街頭抗爭。

根據《華盛頓郵報》取得內部會議錄音，DOGE技術團隊正運用微軟Azure雲端AI系統，分析教育部等部門的財務資料與人員薪資結構。主導計畫的前特斯拉工程師謝德（Thomas Shedd）在會議中坦言：「我們試圖辨識可自動化的業務流程，這勢必涉及職位裁減。」

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這項行動呼應馬斯克1月31日在《華爾街日報》的宣言：「聯邦官僚體系是對民主的根本威脅，我們將透過AI找出2兆美元浪費性支出。」白宮證實，DOGE已取得醫療保險（Medicare）與社會安全金支付系統的「唯讀權限」，正全面審查政府金流。

DOGE於1月28日向全體聯邦員工發出「自願離職方案」，提供9個月薪資補償換取立即離職。儘管華盛頓特區聯邦法官2月8日裁定暫緩實施，但《路透》引述白宮匿名官員說法，已有4萬人簽署協議，多數來自國際開發署（USAID）與教育部等目標部門。

民主黨議員指控此舉違反《公務員制度改革法》。麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在財政部外的「無人選舉馬斯克」集會中強調：「這是未經國會授權的體制破壞行動。」美國政府雇員聯合會（AFGE）已提起集體訴訟，指控DOGE逾越法定權限。

《紐約雜誌》（New York）揭露，DOGE技術人員在未經完整資安審查下，接觸包含社會安全碼的敏感個資。教育部員工在內部會議抗議，此舉違反1974年《隱私法》（Privacy Act of 1974）關於個人資料共享的規範。

司法部前網路安全顧問萊瑞克（David Leryk）警告：「將公民個資導入未經驗證的AI系統，等同建立巨型駭客攻擊標靶。」

面對質疑，副總統范斯（JD Vance）在X平台反擊：「美國人民用選票授權川普改造官僚體系，馬斯克正在兌現這項承諾。」川普6日更在社群媒體以全大寫宣稱：「這可能是史上最大醜聞！民主黨無法掩蓋貪腐真相！」

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