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    參與IS種族滅絕！瑞典婦女奴役雅茲迪人重判12年

    2014年，伊斯蘭國席捲伊拉克廣大地區，對雅茲迪人實施殘酷暴行。圖為雅茲迪婦女。（法新社）

    2014年，伊斯蘭國席捲伊拉克廣大地區，對雅茲迪人實施殘酷暴行。圖為雅茲迪婦女。（法新社）

    2025/02/11 19:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典首次針對伊斯蘭國（IS）迫害雅茲迪族（Yazidi）少數族群案件做出判決。法院於2月11日裁定，一名52歲瑞典籍婦女因在敘利亞囚禁雅茲迪族婦孺為奴，觸犯「種族滅絕罪」、「危害人類罪」及「戰爭罪」，判處12年徒刑。

    《法新社》報導，被告莉娜·伊沙克（Lina Ishaq）於2015年冬春之際，在敘利亞住處強迫9名雅茲迪族人為奴，其中6人為未成年。法院指出，這些受害者遭到監禁、行動受限，被迫從事家務勞動，部分人甚至被拍照準備轉賣他人。考量被告曾於2022年因縱容12歲幼子成為恐怖組織伊斯蘭國（IS）童兵而被判刑6年，本案量刑從原本16年減為12年。

    法院強調，IS建立的「系統性奴役制度」是其對雅茲迪族進行種族滅絕的重要手段之一。法庭認定，被告與IS共同基於滅絕特定宗教團體的意圖，參與這項罪行。

    根據瑞典安全警察局（Sapo）統計，約有300名瑞典公民或居民，曾於2013至2014年間加入IS，其中四分之一為女性。

    雅茲迪族是一個古老的宗教少數群體，被IS視為異端。2014年，IS席捲伊拉克部分地區，對雅茲迪族人進行殘酷的暴力行為，屠殺數千名男性，並綁架數千名婦女和女孩作為性奴隸，迫使55萬雅茲迪族人逃離家園。

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