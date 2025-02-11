1天啪3場還不夠？巴黎豪宅「性愛趴」喊擴大 居民超幹氣炸

位於法國巴黎豪宅區的私人俱樂部計畫擴大性愛派對規模，讓居民氣炸。示意圖，人物場地與新聞事件無關。（路透檔案照）

2025/02/11 23:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎豪宅區一家私人俱樂部每天定期舉辦3場「群交性愛派對」，會員夜夜笙歌早就惹怒居民。俱樂部主辦方透露計畫擴大性愛趴規模，開設新設施，還宣稱已經取得市政府同意，向當局申請擴建許可引爆居民怒火，強力反對。

綜合外媒報導，私人俱樂部「La Factory」位在巴黎第15區阿勒雷街（rue d'Alleray），每天舉辦3場性愛趴，男性們付80歐元（約新台幣2755元）與一名女子發生性關係。化名「Z」的主辦人透露，已向當局提交申請增加派對人員容量的開發計畫，在俱樂部地下室打造一間性愛迪斯可舞廳。

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「Z」說，已獲得市政府的所有行政授權，僅需數週即可完成相關手續。然而，俱樂部附近居民相當不滿，極力反對擴建計畫，一對匿名受訪夫妻指控，「這些群交派對令人不安，參加者對於輪姦懷有幻想」。報導指出，俱樂部首次有鄰居報案後，就特別受到檢方與警方關注，警方更對每次通報積極執法。

隨著爭議越演越烈，巴黎第15區右翼區長古瓊（Philippe Goujon）說，百分之百支持反對居民，會協助禁止這類活動，也承諾「盡一切努力阻止」未來的性愛派對。古瓊還提到，去年法國馬贊（Mazan）爆出震驚國際的案件，72歲男子竟偷偷下藥迷昏妻子200次，提供給50名陌生男子性侵，還拍下大量不雅照片與影片。

古瓊強調，「在馬藏的審判之後，我們不能再發生這種事情了。」

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