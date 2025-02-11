慕尼黑安全會議報告：若美國放棄全球領導 公共利益將難以為繼

美國副總統范斯（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）將在14日的慕尼黑安全會議期間會談。（法新社）

2025/02/11 18:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕年度「慕尼黑安全會議」14日起一連三天登場，大會事先公布的151頁報告指出，世界已從美國為首的後冷戰單極時代，轉向沒有單一意識形態占主導地位的多極時代，而美國總統川普放話納加拿大等外國為領土，讓美國可能不再被視為「穩定的支柱」，而是「需要防範的風險」，全球正進入一個緊張和不確定性加劇的時代。

英國《衛報》指出，該會議被視為國際安全政策決策者之間最重要的論壇，將是美國副總統范斯率領的白宮代表團與歐洲政治和軍事人物之間首次會面。陪同范斯出訪的還有國防部長赫格塞斯、國務卿魯比歐及烏俄問題特使凱洛格。他們可能會被問到美國未來的領導角色，以及川普的烏俄停戰協議。先前傳出凱洛格將趁此機會公布烏俄和平計畫，但他否認有此打算。

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此外，歐洲領袖也將敦促范斯，美國在任何談判前，應採取更多措施削弱俄國總統普廷，並將詢問美國是否準備好在停火後，為烏國境內可能由歐洲主導的防衛事宜提供急需的支持，無論是透過北約組織（NATO）或自行提供。

在會議揭幕前，大會發布一份安全報告，為今年會議的主軸。報告指出，美國總統川普就任後，一直提倡美國買下格陵蘭島、收回巴拿馬，並暗示加拿大加入美國成為第51州。來自華府的訊號表明，美國不再有意擔任自由國際秩序的守​​護者。美國放棄全球領導角色的影響，超出戰爭與和平問題，「若沒有美國過去幾十年的全球領導力，很難想像國際社會能維繫航行自由等全球公共利益，甚至無法解決人類面臨的許多嚴重威脅」，且尚不清楚是否有其他國家願意，且能夠維繫全球公共利益。

報告預測，世界將有愈來愈多國家爭奪影響力，這意味未來的秩序恐更加混亂，幾乎沒有近乎普遍的規則、原則和合作模式；自由主義秩序不一定會消失，但其影響力將愈來愈侷限在西方或親西方地區。美國可能會加強遏制中國，但中國也可能從美國退出國際承諾，或疏遠長期合作夥伴中受益。例如，七大工業國集團（G7）成員國都認為，現在美國帶來的風險超過俄國；英德以外的五國更認為，極端氣候事件的環境風險，比俄國更大。

報告警告，雖然新興大國影響力上升，為建立更加公正與和平的國際秩序帶來希望，但日益加劇的競爭、兩極分化和單邊行動，可能會在沒有共同規則和有效多邊合作的情況下，造成一個更加衝突的世界。

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