鸚鵡是美食家！奧地利研究：懂得用沾醬替食物調味

仰光街頭正在吃東西的鳳頭鸚鵡。示意圖。（歐新社檔案照）

2025/02/11 18:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕奧地利維也納大學獸醫學院（VUW）研究人員在實驗中發現，一群被飼養的戈芬氏鳳頭鸚鵡（Goffin’s cockatoo），會把食物浸入藍莓口味豆漿優格中，為平淡的食物調味，進一步進行更多實驗，確認這種為食物調味的行為，令研究人員很驚訝。

英國《衛報》10日報導，研究人員先是注意到，兩隻被飼養的戈芬氏鳳頭鸚鵡，在吃早餐時將煮熟的馬鈴薯塊，浸入藍莓豆漿優格中。研究人員對此十分感興趣。

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報告第一作者澤瓦爾（Jeroen Zewald）說，「這些鳥兒（在一項實驗中）覺得牠們的食物不夠好吃，就去用優格，就像我們吃薯條沾蕃茄醬一下，然後配著優格一起吃下去」，而且「如果（優格）用完了，牠們會再要」。

研究人員進一步針對18隻鸚鵡，進行14次、每次30分鐘的實驗，觀察牠們對不同組合食材及沾醬的反應。每次實驗分別提供兩套不同的食物，一套為義大利麵和花椰菜，另一套為馬鈴薯和紅蘿蔔；同時準備3種沾醬：藍莓豆漿優格、原味豆漿優格與清水。

實驗顯示，鳳頭鸚鵡均未將紅蘿蔔或花椰菜沾這3種任何一種沾醬，但是有9隻會將義大利麵、馬鈴薯，或這兩種食物一起沾豆漿優格，而且偏好藍莓口味明顯甚於原味，這一點顯示，沾醬並非只是因為口感。這些鸚鵡直接吃優格時，也是喜歡藍莓口味甚於原味。

研究團隊指出，鸚鵡這種沾醬行為，並不是單純為了讓食物變得濕潤，因為實驗提供的食物已經是軟質，且鸚鵡並未把食物浸入水中。此外，之前曾有研究觀察到，這種鳥類吃乾硬餅乾時，會將其浸入水中約20秒來讓餅乾更軟，但是這次實驗中，牠們只把食物浸入豆漿優格約3秒就迅速取出，然後配著優格一起吃下去，表示這種行為更在於增加食物的風味；後續實驗也顯示牠們偏好藍莓口味並非因為顏色。

這群鸚鵡在沾醬時，還會翻一翻、壓一壓食物，可能要讓沾醬均勻覆蓋在表面，報告說，「牠們把食物連同沾醬一起吃，而且從來沒有先舔光優格再吃食物，這顯示他們偏好食物搭沾醬吃」。

澤瓦爾說，儘管目前還不清楚鸚鵡是否經過學習，或是各個個體自己的習慣，但這種行為似乎是一項創新能力，「如果這是先天性的行為，整個群體應該都會這樣做，但是事實並非如此，我們在野外不曾觀察到這種行為。」這份研究報告10日在《當代生物學（Current Biology）》期刊發表。

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