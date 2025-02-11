印度推土機大戰野象畫面曝！ 大象受傷逃跑仍被一路追趕

印度一頭野象無辜受到人類挑釁，衝撞推土機後掛彩，逃亡過程中仍被繼續追逐。（本報合成，擷取自@WarRoom_Files/X）

2025/02/11 20:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度西孟加拉邦近日發生惡劣的人象衝突事件，一頭野象在覓食時遭到人類挑釁，不僅被拉扯尾巴，甚至還派出推土機與牠對撞，導致大象身受重傷倉皇逃跑，卻仍被推土機一路追趕。

綜合印媒報導，事件發生在本月1日，當時這頭大象從西孟加拉邦賈爾拜古里的阿帕爾昌德森林（Apalchand Forest）來到達姆迪姆（Dam Dim）地區尋找食物。未料，當地居民不僅未保持安全距離，反而開始騷擾大象，甚至出動推土機發動攻擊、追趕。

請繼續往下閱讀...

當地動保人士指出，「大象在受到挑釁和對撞後受了重傷。在司機在內的當地人開始挑釁和追趕大象之前，牠很平靜。」除了推土機的攻擊，他也提到，在場一名民眾還拉了大象的尾巴，使牠更加焦躁。

事件曝光後，引發動保團體與網友強烈譴責，為這種行為極不人道，要求相關單位追究責任，並加強民眾與野生動物共存的意識。當地警方已介入調查，西孟加拉邦首席野生動物監護員雷（Debal Ray）表示，涉案司機已被逮捕，推土機也遭警方扣押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法