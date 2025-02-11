塵封125年！畢卡索肖像畫暗藏神祕女子 友人、戀人引猜測

紅外線透視畢卡索畫作深藏的秘密，底層女子肖像重見光明。（圖：寇陶德美術館）

2025/02/11 17:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，藝術史學家近日研究西班牙大師畢卡索（Pablo Picasso）的一幅畫作時，意外發現畫布下隱藏著一幅神祕女子肖像。這幅肖像早在1901年被畢卡索覆蓋，塵封至今已近125 年。倫敦寇陶德美術館（Courtauld Gallery）透過紅外線與X光成像技術，成功揭開這段被掩埋的藝術故事，並將於2月展出。

這幅女子肖像藏於畢卡索1901年的作品《馬特烏·費爾南德斯·德索托肖像》（Portrait of Mateu Fernández de Soto）之下。畫作描繪了畢卡索的雕塑家好友坐在桌邊，以藍綠色調呈現。寇陶德美術館副館長巴納比·萊特（Barnaby Wright）表示，透過紅外線掃描，這幅隱藏的肖像「如馬賽克般，一點一滴地浮現」。

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專家早已懷疑畫作底層可能藏有另一幅畫，因為部分筆觸與最終作品不符，但直到掃描完成後，才揭開女子的面容。她與畢卡索1901年在巴黎創作的多幅女性肖像相似，髮型為當時流行的髮髻，身分則仍待確認。萊特推測，她可能是畢卡索的模特兒、友人，甚至是戀人。

畢卡索1901年初抵巴黎，年僅19歲，卻已積極探索不同繪畫風格。他覆蓋這幅早期肖像，可能不只是改變主題，更是藝術轉型的表現，逐步發展出其著名的「藍色時期」畫風。在這一時期，他棄用印象派風格，改以陰鬱冷調描繪人物，而這種轉變部分受到摯友卡洛斯·卡薩吉馬斯（Carlos Casagemas）自殺的影響。

紅外線攝影成像顯示，畢卡索曾多次修改這幅畫布。萊特指出，這或許是因為他無法頻繁購買新材料，但更可能是他樂於「將一幅畫轉化為另一幅」的創作過程。他未曾將畫布覆蓋成純白，而是直接在女子肖像上作畫，讓兩個形象彼此交疊、互相滲透。研究團隊同時使用X光攝影來分析畫作的顏料。

即使經過歲月層疊，訓練有素的眼睛仍可辨識女子的殘影。「一旦知道畫下藏著什麼，再回頭看這幅畫，你就能清楚看到她的眼睛、耳朵與髮絲，」萊特說，「她的身影並非完全消失，而是彷彿穿透畫面，仍隱約可見。」

《馬特烏·費爾南德斯·德索托肖像》將於2月14日至5月26日在倫敦寇陶德美術館展出，這幅隱藏百年的女子肖像，終於重見天日。

畢卡索1901年的作品《馬特烏·費爾南德斯·德索托肖像》。（圖：寇陶德美術館）

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