日本語能力試驗驚傳大量中國考生舞弊 害同區無法計算成績

日本語能力試驗的日本區N2考場，疑似有多名中國考生舞弊。（圖擷自JLPT官網）

2025/02/11 17:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本語能力試驗（JLPT）是國際性的日語測驗方式，從困難至簡單共分成N1至N5等5個級數，在去年12月1日舉辦的考試，原定今年1月下旬就可查詢成績，但日本區N2考場傳出問題，疑似有許多在日中國考生舞弊，導致選項對錯離奇一致，JLPT進行人工閱卷後做出狀況可疑者不給成績的決定。

中國百度貼吧「日語吧」有用戶表示，這些考生是利用「時差作弊」，當天中國N2考區考完後答案馬上就被公布在社群APP「小紅書」上，這時日本N2考區才剛結束語法閱讀，因此能夠用40分鐘的休息時間背下聽力測驗的答案，

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貼吧用戶透露，這樣的作弊行為讓日本區的N2出現史無前例的狀況，亦即JLPT被迫動用大量人工精查成績，而無法拿到成績的人竟然不以作弊為恥，還痛罵是被中國的同胞舉報的。

JLPT官網對此並未說明，但網路上流傳著部分考生收到的通知，亦即當天的測驗結果在統計上出現很不正常的情況，經由專家檢查後，很難確認成績是否沒問題，因此這部分考生的成績不會公布，JLPT將退回測驗費用。

據了解，在日本區N2考場也有無辜的考生受到波及，無法拿到成績，網友們見狀議論紛紛，有人透露中國人在日本考JLPT的原因，就是為了要繼續在日本留學或工作，沒想到連正正當當考試都做不到。

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