美對鋼鋁產品加徵25％關稅 紐時：川普核心目標是中國

美國總統川普宣布對所有國家進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，3月12日起生效。（法新社資料照）

2025/02/11 16:02

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普10日正式宣布，將對所有國家進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，3月12日起生效。《紐約時報》報導，川普此舉主要針對美國盟友，但核心目標是中國，因中國直接出口至美國的鋼鋁產品雖然不多，但很多鋼鋁產品是先出口至墨西哥和加拿大等國，再轉運到美國。

報導說，今年1月美國市場上的5大鋼材供應國，依次是加拿大、巴西、墨西哥、南韓和德國；加拿大向美國出口的鋁材也居美國進口總量榜首，其次是阿拉伯聯合大公國、俄羅斯和中國。

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中國直接向美國出口的鋼鋁產品雖然不多，但中國主導全球鋼鋁產業，每年生產的鋼鋁產品，與全球其他國家的產能總和相當，甚至更多。

近年來中國出口的鋼材和鋁材增加，因該國經濟低迷，使得國內需求下降，許多鋼鋁產品以低價流入美國的盟友，例如加拿大和墨西哥，這些國家再將本國造價更高的鋼鋁產品出口到美國。

中國的鋼材和鋁材也銷往越南等開發中國家，越南目前就從中國購買大量的半成品鋼，在國內進行加工後，貼上越南製標籤，再次出口到包括美國在內的全球各地。

中國出口的鋼材和鋁材部段增加，已令美國製造商和工會感到不安。美國鋼鐵工人聯合會（USW）的長期貿易顧問韋塞爾（Michael Wessel）表示：「中國的產能過剩正在給全球市場造成衝擊，嚴重損害了美國的製造商和工人的利益。」

受此消息影響，週二中國上市鋼鐵股普遍下跌，河鋼下跌1.81%，鞍鋼下跌3.75%，華菱鋼鐵下跌2.63%，山東鋼鐵下跌2.05%。

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