為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美對鋼鋁產品加徵25％關稅 紐時：川普核心目標是中國

    美國總統川普宣布對所有國家進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，3月12日起生效。（法新社資料照）

    美國總統川普宣布對所有國家進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，3月12日起生效。（法新社資料照）

    2025/02/11 16:02

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普10日正式宣布，將對所有國家進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，3月12日起生效。《紐約時報》報導，川普此舉主要針對美國盟友，但核心目標是中國，因中國直接出口至美國的鋼鋁產品雖然不多，但很多鋼鋁產品是先出口至墨西哥和加拿大等國，再轉運到美國。

    報導說，今年1月美國市場上的5大鋼材供應國，依次是加拿大、巴西、墨西哥、南韓和德國；加拿大向美國出口的鋁材也居美國進口總量榜首，其次是阿拉伯聯合大公國、俄羅斯和中國。

    中國直接向美國出口的鋼鋁產品雖然不多，但中國主導全球鋼鋁產業，每年生產的鋼鋁產品，與全球其他國家的產能總和相當，甚至更多。

    近年來中國出口的鋼材和鋁材增加，因該國經濟低迷，使得國內需求下降，許多鋼鋁產品以低價流入美國的盟友，例如加拿大和墨西哥，這些國家再將本國造價更高的鋼鋁產品出口到美國。

    中國的鋼材和鋁材也銷往越南等開發中國家，越南目前就從中國購買大量的半成品鋼，在國內進行加工後，貼上越南製標籤，再次出口到包括美國在內的全球各地。

    中國出口的鋼材和鋁材部段增加，已令美國製造商和工會感到不安。美國鋼鐵工人聯合會（USW）的長期貿易顧問韋塞爾（Michael Wessel）表示：「中國的產能過剩正在給全球市場造成衝擊，嚴重損害了美國的製造商和工人的利益。」

    受此消息影響，週二中國上市鋼鐵股普遍下跌，河鋼下跌1.81%，鞍鋼下跌3.75%，華菱鋼鐵下跌2.63%，山東鋼鐵下跌2.05%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播