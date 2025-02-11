想掀種族戰爭！新加坡18歲極右學生遭逮 最重關2年

新加坡警方2018年於濱海灣（Esplanade Waterfront）巡邏的資料照。（路透）

2025/02/11 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，新加坡一名18歲學生因受網路極右翼思想影響而激進化，並崇拜紐西蘭清真寺血案兇手，已遭當局依《內部安全法》拘留。此案凸顯極右翼意識形態對年輕世代的影響力日益擴大。

新加坡內部安全局（Internal Security Department，ISD）10日發布聲明指出，嫌犯李洐秋（Nick Lee Xing Qiu）自詡為「東亞至上主義者」，並曾策劃在新加坡挑起華人與馬來人之間的「種族戰爭」。

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李洐秋自去年12月起即遭當局拘留。依據《內部安全法》，相關部門可不經審判，將嫌疑人羈押最長2年。內部安全局表示，李嫌被捕時尚未擬定具體攻擊計畫，當局調查其網路社群後，也未發現對新加坡存在立即性威脅。

調查顯示，李洐秋去年在社群媒體上接觸仇視伊斯蘭教及極右翼內容後，便開始主動搜尋相關資訊。他特別崇拜2019年在紐西蘭基督城（Christchurch）犯下清真寺雙重血案、奪走51條人命的槍手，甚至在網路上模仿該槍手行徑。

「李洐秋企圖串聯網路上志同道合的極右翼份子，意圖襲擊新加坡的穆斯林族群，」內部安全局指出。他是新加坡第3位因極右翼思想而遭《內部安全法》處置的年輕人。

內部安全局強調，極右翼激進思想已成為全球性隱憂。「年輕族群較易受此類意識形態影響，容易被極右翼運動所宣稱的歸屬感和認同感所吸引。」

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