為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    想掀種族戰爭！新加坡18歲極右學生遭逮 最重關2年

    新加坡警方2018年於濱海灣（Esplanade Waterfront）巡邏的資料照。（路透）

    新加坡警方2018年於濱海灣（Esplanade Waterfront）巡邏的資料照。（路透）

    2025/02/11 16:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，新加坡一名18歲學生因受網路極右翼思想影響而激進化，並崇拜紐西蘭清真寺血案兇手，已遭當局依《內部安全法》拘留。此案凸顯極右翼意識形態對年輕世代的影響力日益擴大。

    新加坡內部安全局（Internal Security Department，ISD）10日發布聲明指出，嫌犯李洐秋（Nick Lee Xing Qiu）自詡為「東亞至上主義者」，並曾策劃在新加坡挑起華人與馬來人之間的「種族戰爭」。

    李洐秋自去年12月起即遭當局拘留。依據《內部安全法》，相關部門可不經審判，將嫌疑人羈押最長2年。內部安全局表示，李嫌被捕時尚未擬定具體攻擊計畫，當局調查其網路社群後，也未發現對新加坡存在立即性威脅。

    調查顯示，李洐秋去年在社群媒體上接觸仇視伊斯蘭教及極右翼內容後，便開始主動搜尋相關資訊。他特別崇拜2019年在紐西蘭基督城（Christchurch）犯下清真寺雙重血案、奪走51條人命的槍手，甚至在網路上模仿該槍手行徑。

    「李洐秋企圖串聯網路上志同道合的極右翼份子，意圖襲擊新加坡的穆斯林族群，」內部安全局指出。他是新加坡第3位因極右翼思想而遭《內部安全法》處置的年輕人。

    內部安全局強調，極右翼激進思想已成為全球性隱憂。「年輕族群較易受此類意識形態影響，容易被極右翼運動所宣稱的歸屬感和認同感所吸引。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播