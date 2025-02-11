Wi-Fi驚見「機上有炸彈」 美國航空緊急返航

美國航空（American Airlines）客機示意圖，與新聞事件無關。（路透）

2025/02/11 16:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）近日發生疑似炸彈威脅事件，一名乘客將手機Wi-Fi熱點名稱改為「飛機上有炸彈」，驚動機組人員，導致航班緊急返航，但最終未能找到惡作劇者。

據《ABC NEWS》報導，美國航空AA2863航班7日下午原訂從德州奧斯丁（Austin）飛往北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。起飛後不久，一名年輕乘客發現有Wi-Fi熱點的名稱顯示「飛機上有一枚炸彈」，立即通知空服員。機師隨即決定折返奧斯丁機場，並通報當地警方及航空部門。

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63歲乘客布魯斯（Bruce Steen）回憶，飛機返航後，一名員警登機告誡乘客，這樣的玩笑並不好笑，並要求惡作劇者自首，但機艙內無人承認。隨後，全機乘客都被護送下機，警方逐一檢查手機，行李也重新安檢，仍無法確定肇事者身份。

美國運輸安全局對此事表達高度重視，強調該局及其合作夥伴對任何炸彈威脅都會嚴格處理。最終，該航班延誤近5小時，於當日晚間6時15分重新起飛，順利前往夏洛特。

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