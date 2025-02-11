向川普示好？美司法部下令撤銷紐約市長貪腐案

紐約市市長亞當斯（Eric Adams）。（路透）

2025/02/11 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部10日下令聯邦檢察官撤銷對紐約市市長亞當斯（Eric Adams）的貪腐指控。此舉引發外界揣測，認為這與亞當斯近期向總統川普示好有關。

《紐約時報》和美國有線電視新聞網（CNN）報導，司法部發給檢察官的備忘錄指出：「依據司法部長的授權，你奉命撤銷美國訴亞當斯案中尚未審結的指控。」亞當斯是紐約市首位被刑事起訴的在任市長，他去年9月對欺詐和賄賂等指控拒絕認罪，拒絕辭職的呼籲。

請繼續往下閱讀...

這起令人震驚的貪腐醜聞，對他在當年11月的市長連任競選造成不利影響。亞當斯還曾未提出證據，就聲稱自己因為批評前總統拜登的移民政策而遭到政治迫害。而當時身陷多重法律困境的川普，也在競選期間聲援亞當斯，說亞當斯是因為「反對開放邊界」才遭到起訴。

亞當斯的律師斯皮羅（Alex Spiro）在發給《法新社》的電子郵件聲明中，讚揚了這項決定。他指出，「儘管有很多喧囂和聳動的說法，但最終沒有提出任何證據表明他曾觸犯任何法律。」他補充，「現在，幸運的是，市長和紐約市可以將這場不幸且被誤導的訴訟拋諸腦後。」

《法新社》指出，曾被譽為民主黨未來之星的亞當斯，近幾週來加強了與川普幕僚的聯繫。去年12月，他會見了川普指定的「邊境沙皇」霍曼（Thomas Homan），霍曼負責執行遣返無證移民的計畫。一些左派人士懷疑，亞當斯可能是在尋求總統赦免，以換取與川普政府的和解。

司法部代理副部長，同時也是川普前律師的波夫（Emil Bove），在信中指責前曼哈頓聯邦檢察官，為了個人政治利益而起訴亞當斯。他說，這項調查是在即將到來的紐約市長民主黨初選前進行的，時間點過於敏感。根據《紐約時報》的報導，波夫還主張，起訴已阻礙亞當斯與川普政府合作打擊移民。

亞當斯被控電匯詐欺、收受非法競選捐款，以及涉及土耳其公民和至少一名土耳其官員的賄賂共謀。根據指控，他接受了豪華的國際航班、飯店套房和高檔餐廳的免費餐飲，以此換取利益。例如，檢察官指出，亞當斯向紐約市消防部門施壓，要求批准土耳其在曼哈頓興建新的高層領事館，儘管存在安全疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法