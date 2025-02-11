驚！ 英國兒童遊樂公園挖出174枚二戰未爆彈

英國小鎮伍勒的兒童遊樂公園，在整修時挖出174枚二戰時期未爆彈。圖為先前尚未整修的公園。（圖擷自Wooler Parish Council臉書）

2025/02/11 15:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕還好以前沒出事！英國諾森伯蘭郡小鎮伍勒（Wooler）的兒童遊樂公園，近來整修時挖出174枚二戰時期未爆彈，目前仍在檢查是否還有彈藥掩埋在地下。

據《CNN》報導，伍勒議會表示，整修工人在史考茲遊樂公園（Scotts Play Park）發現未爆彈後立即回報，英國陸軍起初前來拆除2枚，隨後告知議會當地需要更多檢查，因此他們找來專業外包商Brimstone Site Investigation前來處理。

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議會透露，承包商先是挖出了65枚10磅重（約4.5公斤）的訓練用炸彈和煙霧彈，隔天又挖到了90枚，目前總計發現174枚練習彈，雖然這些是用在演訓上，但當中仍然含有炸藥，需要由專業人員移除。

議員馬瑟（Mark Mather）指出，這批練習彈是二戰用來訓練本土國民軍（Home Guard ）的，應該是在戰後被掩埋起來，議會方面會確保沒有任何未爆彈之後再繼續整修。

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