為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！ 英國兒童遊樂公園挖出174枚二戰未爆彈

    英國小鎮伍勒的兒童遊樂公園，在整修時挖出174枚二戰時期未爆彈。圖為先前尚未整修的公園。（圖擷自Wooler Parish Council臉書）

    英國小鎮伍勒的兒童遊樂公園，在整修時挖出174枚二戰時期未爆彈。圖為先前尚未整修的公園。（圖擷自Wooler Parish Council臉書）

    2025/02/11 15:30

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕還好以前沒出事！英國諾森伯蘭郡小鎮伍勒（Wooler）的兒童遊樂公園，近來整修時挖出174枚二戰時期未爆彈，目前仍在檢查是否還有彈藥掩埋在地下。

    《CNN》報導，伍勒議會表示，整修工人在史考茲遊樂公園（Scotts Play Park）發現未爆彈後立即回報，英國陸軍起初前來拆除2枚，隨後告知議會當地需要更多檢查，因此他們找來專業外包商Brimstone Site Investigation前來處理。

    議會透露，承包商先是挖出了65枚10磅重（約4.5公斤）的訓練用炸彈和煙霧彈，隔天又挖到了90枚，目前總計發現174枚練習彈，雖然這些是用在演訓上，但當中仍然含有炸藥，需要由專業人員移除。

    議員馬瑟（Mark Mather）指出，這批練習彈是二戰用來訓練本土國民軍（Home Guard ）的，應該是在戰後被掩埋起來，議會方面會確保沒有任何未爆彈之後再繼續整修。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播