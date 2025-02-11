澳洲首例判決！ 女教師遭Deepfake「色情圖片攻擊」 大學好友判9年

澳洲一名35歲女教師格倫迪（Hannah Grundy）遭遇大學好友製作數百張Deepfake色情圖片並散布網路的攻擊，最終促使嫌犯被判處9年徒刑，成為澳洲首宗此類案件的重要判決，示意圖。（法新社）

2025/02/11 16:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名35歲女教師格倫迪（Hannah Grundy）遭大學好友海勒（Andrew Hayler）製作數百張深偽Deepfake色情圖片並散布網路的攻擊，海勒被判處9年徒刑，成為澳洲首宗此類案件的重要判決。

綜合外媒報導，事件始於格倫迪收到一封匿名電子郵件，內含一個名為「摧毀漢娜」的網頁連結。該網頁充斥著數百張將她的臉部疊加在色情圖片上的偽造照片，並附帶暴力威脅及強姦幻想，甚至設置投票讓網友選擇攻擊方式。網頁同時公開了她的全名、社群媒體帳號、居住地區及電話號碼。

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經過格倫迪與其丈夫克里斯的調查，發現這些深度偽造圖片是使用她在私人社群媒體上的照片製作而成。最終鎖定犯案者為大學時期的好友海勒。

向警方報案後，格倫迪遭遇多重困境。警方起初態度消極，直到她威脅要向監督機構投訴，警方才於兩週內突襲海勒住處。因擔心人身安全，格倫迪夫婦不得不在家中安裝監視器，並花費超過2萬澳元（約新台幣40萬）進行自我保護。

此案發生時，澳洲尚未有針對製作或分享深度偽造色情作品的相關法律。法官在判決時指出，海勒並未真正理解其行為對受害者造成的傷害，認為他只是將深度偽造圖片當作心理發洩的管道。

這起案件最終促使澳洲在國家層面將製作和分享深度偽造色情作品定為犯罪行為。儘管海勒已被定罪，但格倫迪仍擔憂這些圖片可能永遠留存網路，影響她的未來發展。

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