OnlyFans網紅墜8樓身亡！死前曾與數名男子瘋狂激戰

西里約熱內盧州警方證實，23歲知名OnlyFans成人網紅Anna Polly於1月23日在里約熱內盧州一處公寓式酒店墜樓身亡。（圖翻攝自X/@TrueCrimeUpdat，本報合成）

2025/02/11 14:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧州警方證實，知名OnlyFans網紅Anna Polly（本名Anna Beatriz Pereira Alves）於1月23日在里約熱內盧州一處公寓式酒店墜樓身亡。警方初步調查認為，這起事件疑似意外事故，暫無他殺證據。

綜合外媒報導，案發時Anna Polly與數名男子在飯店內拍攝成人影片。警方指出，事故發生前幾分鐘，她疑似吸食毒品，但完整毒理學報告仍在分析中。監視器畫面顯示，她可能是在攀爬陽台欄杆時不慎滑倒。

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案件調查過程中出現多項疑點。與她同在房內的數名男子向警方提供相互矛盾的證詞，迫使警方進行第二輪訊問。據報導，案發當時房內可能有兩至三名男子，他們都是Anna Polly的朋友，且案發前曾與她共度時光。目前尚無人遭到逮捕。

警方已調閱監視器畫面，並訪問多名證人，包括飯店工作人員。此外，Anna Polly的手機已被列為關鍵證物，因其家人和友人透露，她生前曾因粉絲騷擾而承受巨大網路壓力。

Anna Polly的男友稍早在社群媒體上發文悼念，並強調：「如果有人該負責，他們將付出代價！」他同時公布了葬禮安排，呼籲外界給予尊重。

警方表示，案件調查仍在進行，將等待完整的毒理學報告釐清死因。目前已掌握現場關鍵證據，包括沾有血跡的床單及地面血跡，這些線索可能有助於案件進一步發展。

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