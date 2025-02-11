用公務郵袋替中國友人私寄21支名錶 新加坡外交部司長被判入獄

胡鑫權被控利用外交郵袋寄送私人包裹。（翻攝自聯合早報）

2025/02/11 14:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡外交部一名司長此前挪用公務郵袋，協助中國籍女性友人私運21支高級名錶等物品到新加坡，罪行敗露後，還向新加坡當局謊稱物品屬於自己父親；如今不滿被判監一週的他提出上訴，10日被法官駁回後，即日入獄服刑。

新加坡《聯合早報》報導，法官指出，46歲胡鑫權的行為可能對新加坡公共服務的聲譽造成嚴重影響；而且，他在提供假資訊給外交部副常任秘書之前，還與父親套好說法，這是加重刑罰的因素之一。

據報導，胡鑫權坦承，他在2023年1月12日找上駐中國北京的一名外交部同事，謊稱他的中國外交官朋友的父母要拿東西給他，希望同事能幫忙用外交郵袋，把物品從中國帶回新加坡。同事答應幫忙胡鑫權，但實際上，胡鑫權是想私下幫助一名中國籍女友運送名貴手錶，該名女友人並非外交官。

同事5天後從中國飛返新加坡時，攜帶裝有21支名貴手錶、1枚戒指和7本童書的外交郵袋。在進行安檢時，海關人員發現外交郵袋內有名錶，隨後通知警方，外交部也接獲通知。

胡鑫權擔心前途受影響，謊稱手錶是父親的，並將計劃告知父親。新加坡貪污調查局隨後展開調查，胡鑫權不到一天就改口承認罪行。

律師上訴時表示，胡鑫權給假資訊的行為所造成的傷害微乎其微，他也沒有從中獲取金錢上的好處；而且，他在接受當局調查時一天內就承認撒謊，被判坐牢實屬過重，懇請課處5000元以下新幣（約12萬台幣）罰金。

法官審理時認為，無論胡鑫權多快承認撒謊，他的行為都可能對新加坡公共服務的聲譽造成嚴重影響。另外，法官指出，這並非胡鑫權唯一一次說謊。綜合考慮所有因素，判胡鑫權坐牢不算過重。

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