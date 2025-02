MyVidster營運18年突關閉 老司機超崩潰︰看不到色色謎片了！

2025/02/11 14:04

〔即時新聞/綜合報導〕國外知名影片平台MyVidster,創立初衷是讓用戶分享、收藏來自各個網站的影片,未料該平台的各種便利性,竟讓許多老司機把它當成保存、觀看18禁「愛情動作片」的地方。然而,營運長達18年的MyVidster,在近日傳出網站無預警關閉,點入後只能看到平台創辦人兼執行長的關閉公告,讓一票用戶崩潰哀號。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,MyVidster網站在上周末突然關閉,現在點入網站,只能看到該平台的創辦人兼執行長剛特(Marques Gunter)留下的一段純文字公告,「我最近決定關閉 MyVidster,我經營這個網站已有18年,為了它犧牲自己的人生,去年更差點為此喪命。由於攻擊不斷,請透過我們的的社群平台X(原推特)聯繫。」

消息曝光後,立即讓網上掀起軒然大波,大批用戶更紛紛留言表達崩潰,「不!我在那裡保存了很多寶貴謎片」、「R.I.P. MyVidster,謝謝你陪伴了我無數個夜晚」、「MyVidstere關閉,這比TikTok禁令糟糕多了」、「2025年才來到第2個月,但我感覺已經世界末日」、「MyVidster真的沒了,我存了那麼多精彩的片再也找不到了」。

針對網站關閉帶來的風波,剛特事後在MyVidster的社群平台X帳號發布影片談及此事,透露MyVidster可能很快就會回歸,屆時還會有全新搜尋引擎,「抱歉最近造成混亂,我們將在60天內找到解決方案......我們的新搜尋引擎將上線,比舊版好得多。」

