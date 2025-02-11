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    MyVidster營運18年突關閉 老司機超崩潰︰看不到色色謎片了！

    營運長達18年的MyVidster，在近日傳出網站無預警關閉，點入後只能看到平台創辦人兼執行長的關閉公告，讓一票用戶崩潰哀號。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

    營運長達18年的MyVidster，在近日傳出網站無預警關閉，點入後只能看到平台創辦人兼執行長的關閉公告，讓一票用戶崩潰哀號。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

    2025/02/11 14:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國外知名影片平台MyVidster，創立初衷是讓用戶分享、收藏來自各個網站的影片，未料該平台的各種便利性，竟讓許多老司機把它當成保存、觀看18禁「愛情動作片」的地方。然而，營運長達18年的MyVidster，在近日傳出網站無預警關閉，點入後只能看到平台創辦人兼執行長的關閉公告，讓一票用戶崩潰哀號。

    根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，MyVidster網站在上周末突然關閉，現在點入網站，只能看到該平台的創辦人兼執行長剛特（Marques Gunter）留下的一段純文字公告，「我最近決定關閉 MyVidster，我經營這個網站已有18年，為了它犧牲自己的人生，去年更差點為此喪命。由於攻擊不斷，請透過我們的的社群平台X（原推特）聯繫。」

    消息曝光後，立即讓網上掀起軒然大波，大批用戶更紛紛留言表達崩潰，「不！我在那裡保存了很多寶貴謎片」、「R.I.P. MyVidster，謝謝你陪伴了我無數個夜晚」、「MyVidstere關閉，這比TikTok禁令糟糕多了」、「2025年才來到第2個月，但我感覺已經世界末日」、「MyVidster真的沒了，我存了那麼多精彩的片再也找不到了」。

    針對網站關閉帶來的風波，剛特事後在MyVidster的社群平台X帳號發布影片談及此事，透露MyVidster可能很快就會回歸，屆時還會有全新搜尋引擎，「抱歉最近造成混亂，我們將在60天內找到解決方案......我們的新搜尋引擎將上線，比舊版好得多。」

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