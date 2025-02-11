英國易捷航空機長「飛到一半突昏倒」 機組員嚇壞急求助乘客

易捷航空近日一架從埃及飛往曼徹斯特客機飛行途中，機長因身體不適昏倒，機組人員緊急呼叫尋求艙內具備醫療背景乘客協助。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

2025/02/11 16:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國易捷航空（easyJet）近日一架從埃及飛往曼徹斯特客機飛行途中，機長因身體不適昏倒，機組人員緊急呼叫尋求艙內具備醫療背景乘客協助，最後由副機師駕駛緊急降落，所幸無人受傷。

綜合外媒報導，易捷航空EZY2252航班客機8日晚間10時14分離開埃及飛往英國曼徹斯特，預計花費6小時抵達目的地，不過飛行約2時15分鐘後，機組人員正在倒飲料分發給乘客時，緊急放下手推車衝向前方。機上乘客說，「起初以為是某名乘客出事，不久後聽到機組人員呼叫是否有人皆受過醫療訓練，隨後數名乘客起身上前。」

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該名乘客透露，機組人員隨後艙內廣播表示，機長因身體不適突然昏倒，正在尋求醫療救助，將進一步更新最新情況，「此時，所有乘客相當擔心和憂慮」，不久後被告知將緊急降落。

報導提到，所幸客機在副機師冷靜駕駛平安降落於希臘雅典，飛機降落時已有消防車、醫護人員等在跑道待命協助，所幸無人受傷。

事發後易捷航空發言人證實，機長忽然需要緊急醫療協助，才會改由副駕駛依照標準程序執行緊急降落，然並未詳述造成身體不適細節，針對這次不便對於乘客感到抱歉，感謝所有乘客耐心和諒解，同時已安排飯店住宿與餐點，以及隔日飛往曼徹斯特班機。

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