美國亞利桑那2機相撞1死4傷 撞機驚悚影片曝光

2025/02/11 13:13

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州史考茲戴爾機場(Scottsdale Airport),於當地時間10日下午2時39分驚傳飛機相撞事故,1架里爾35A(Learjet 35A)商務機降落後偏離跑道,撞上另外1架商務機造成1死4傷,2機相撞的驚悚瞬間也曝光。

綜合美國媒體報導,1架Mötley Crüe搖滾樂隊主唱尼爾(Vince Neil)所有的里爾35A私人商務機,在降落時疑似左主起落架出現故障,偏離跑道,撞擊地面上的灣流200(Gulfstream 200)商務機,造成1死4傷,其中1人傷勢嚴重,機場監視器也記錄到2機相撞的驚悚瞬間。

當時里爾35A飛機上有2名飛行員及2名乘客,不過尼爾並未在該飛機上,灣流200則有1名乘客,目前不清楚罹難者是屬於哪架飛機人員。

A tragic incident occurred at Scottsdale Airport in Arizona when a Learjet 35A, owned by Mötley Crüe's Vince Neil, veered off the runway after landing and collided with a parked Gulfstream 200 business jet.



Collision resulted in one fatality and multiple injuries pic.twitter.com/cTffh72V4w