美國亞利桑那2機相撞1死4傷 撞機驚悚影片曝光

美亞利桑那州史考茲戴爾機驚傳飛機相撞事故，1架商務機降落後偏離跑道，撞上另外1架商務機造成1死4傷。（路透）

2025/02/11 13:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州史考茲戴爾機場（Scottsdale Airport），於當地時間10日下午2時39分驚傳飛機相撞事故，1架里爾35A（Learjet 35A）商務機降落後偏離跑道，撞上另外1架商務機造成1死4傷，2機相撞的驚悚瞬間也曝光。

綜合美國媒體報導，1架Mötley Crüe搖滾樂隊主唱尼爾（Vince Neil）所有的里爾35A私人商務機，在降落時疑似左主起落架出現故障，偏離跑道，撞擊地面上的灣流200（Gulfstream 200）商務機，造成1死4傷，其中1人傷勢嚴重，機場監視器也記錄到2機相撞的驚悚瞬間。

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當時里爾35A飛機上有2名飛行員及2名乘客，不過尼爾並未在該飛機上，灣流200則有1名乘客，目前不清楚罹難者是屬於哪架飛機人員。

A tragic incident occurred at Scottsdale Airport in Arizona when a Learjet 35A, owned by Mötley Crüe's Vince Neil, veered off the runway after landing and collided with a parked Gulfstream 200 business jet.



Collision resulted in one fatality and multiple injuries pic.twitter.com/cTffh72V4w — Culture War （@CultureWar2020） February 11, 2025

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