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    轉加強布局非洲 俄羅斯外交部：已裁撤1個歐洲司

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（法新社）

    俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（法新社）

    2025/02/11 13:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續拉攏非洲，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）10日表示，俄羅斯外交部的4個歐洲司之一已被裁減，改為增設1個非洲司。

    《俄羅斯衛星通訊社》報導，拉夫羅夫在俄羅斯慶祝外交官日的會議上指出，「國際力量對比的重大變化，令外交部系統進行結構和人事改革。改革已經開始。」

    他表示，俄羅斯外交部去年邁出「重要的第一步，使中央機構和俄羅斯駐外機構的結構和人員配備，符合總統普廷在2023年春季批准的最新俄羅斯外交政策構想」。

    據悉，普廷的構想在於大幅擴大俄羅斯在世界多數國家的外交存在，「同時減少在合作夥伴並非出於理性、並非從國家根本利益出發，而是受穴居人恐俄症驅使的領域投入資源」。

    他稱，「在現階段，在那裡花費人力資源是沒有意義的。」他還說，改革第一階段的成果「就是增設一個非洲司，減少一個歐洲司。」

    根據俄羅斯外交部網站1月底公佈的外交部中央機構結構，原負責與英國、愛爾蘭、挪威、丹麥、芬蘭等北歐國家關係的歐洲司已被裁撤。北美司更名為北大西洋司，現在負責處理與美國、加拿大、英國和愛爾蘭政策有關的事務。剩下的歐洲國家被重新分配給其他歐洲司，現在歐洲司由4個變為3個。

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