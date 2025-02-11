貪腐前州長服刑8年後獲川普完全赦免 或將出任「這國」大使

美國總統川普日前宣布完全赦免前伊利諾州州長布拉戈耶維奇，並表示考慮提名其擔任美國駐塞爾維亞大使。（路透）

2025/02/11 12:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布完全赦免前伊利諾州州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich），並表示考慮提名其擔任美國駐塞爾維亞大使。這位曾因貪腐入獄的前民主黨籍州長，在獲得川普赦免後已轉變為其堅定支持者。

綜合外媒報導，布拉戈耶維奇於2003年至2009年擔任伊利諾伊州州長期間，因試圖出售時任總統歐巴馬留下的參議員席位等貪腐行為遭到調查。在一段關鍵錄音中，他形容這個空缺席位是「黃金」，並據稱要求高達150萬美元的報酬。

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2011年，布拉戈耶維奇在20項貪腐指控中，被判定17項罪名成立，並被判處14年徒刑。值得注意的是，在被定罪前，他曾參加當時由川普主持的電視節目《名人學徒》。

轉折發生在2020年初，當時擔任總統的川普給予布拉戈耶維奇減刑。川普稱其為「非常好的人」，並認為其刑期過重，同時指責檢方對布拉戈耶維奇的針對性起訴。獲釋後的布拉戈耶維奇在服刑8年後重獲自由，並自稱為「支持川普的民主黨人」，全力支持川普2020年及2024年的總統競選。

布拉戈耶維奇聲稱自己是聯邦調查局（FBI）的陷害對象，並指控時任芝加哥美國檢察官羅意在誇耀連續逮捕兩位州長的成就。他更將自己的遭遇與川普近期在曼哈頓因偽造商業記錄被判34項重罪的案件相提並論，認為兩人都遭受了司法迫害。

此次完全赦免不僅讓布拉戈耶維奇重獲自由，更可能為其帶來新的政治機遇。川普公開表示正在考慮提名他出任美國駐塞爾維亞大使一職，顯示這位前州長可能重返公職舞台。

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