間諜氣球內幕曝光！中國監控科技竟藏「美國製造」零件

2023年2月出現在美國本土上空的中國間諜氣球。（法新社）

2025/02/11 12:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中間諜氣球事件出現戲劇性轉折！據《新聞週刊》（Newsweek）10日獨家報導，2023年2月在美國領空擊落的中國氣球，內部竟然裝載了美國製造的監控設備，包括衛星通訊模組和精密感測器，這些設備來自至少五家美國公司。

更令人憂心的是，調查人員發現一項中國專利文件，詳細說明如何運用美國衛星科技操控這類氣球並蒐集敏感資料。消息人士指出，這些關鍵設備都能輕易在網路上購得。

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兩名直接參與機密調查的消息人士向《新聞週刊》透露，這些美製科技恐怕正是協助北京監控美國的關鍵工具。這個發現令人震驚，因為美國製造的科技反而成為中國監控美國的利器。

負責拆解和分析氣球殘骸的，是俄亥俄州的國家空軍與航太情報中心（ NASIC）。NASIC團隊專門負責檢測外國技術設備，他們的研究發現，這個氣球的科技含量遠超乎想像。

首先，氣球內部搭載了衛星通訊模組。這些模組來自美國Iridium（銥衛星）公司，Iridium 提供全球衛星通訊服務，其產品被廣泛用於軍事、商業和個人用途。 Iridium 的9602 星通訊模組尤其引人注目，因為它體積小巧（約手掌大小），功能強大，且可以在美國境內以低於150美元（約新臺幣4925元）的價格輕易購得。更重要的是，除了少數被禁止的最終用途或使用者之外，這種模組可以免許可出口到中國。

除了 Iridium 的衛星通訊模組外，氣球中還發現了來自至少四家其他美國公司的技術。這些公司包括德州儀器（Texas Instruments）、康乃迪克州的 Omega Engineering、Amphenol All Sensors Corporation 和 onsemi。這些公司的產品涵蓋了感測器、通訊元件等，都可能被用於情報蒐集。此外，氣球中也發現了瑞士 STMicroelectronics 的技術。

中國在監控方面的野心和技術能力，也透過一項專利獲得了證實。《新聞週刊》檢視了一項由中國科學院航天信息創新研究院在2022年獲得的專利。這項專利詳細描述了一種高空氣球的控制和定位系統，該系統正是基於Iridium公司的衛星收發器。透過這種系統，中國可以遠端操控氣球、蒐集數據，並將資訊傳回。

這起事件可追溯至2023年1月，當時這個氣球經過阿拉斯加州上空進入美國領空，隨後飛越蒙大拿州的軍事基地，最終於2月4日在南卡羅來納州外海被F-22猛禽戰機擊落。當時美國國防部曾將其定性為「可能是業餘愛好者的氣球」，但去年6月改口承認該氣球具備「情報蒐集能力」。

2023年2月3日，美國空軍U-2偵察機飛行員從高空俯瞰盤旋於美國本土上空的中國間諜氣球。（路透）

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