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    小行星「2024 YR4」撞地球機率增 最強太空望遠鏡緊急觀測

    最強太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」（JWST）將緊急獲准觀測「2024 YR4」小行星。圖為韋伯太空望遠鏡藝術想像圖。（法新社）

    最強太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」（JWST）將緊急獲准觀測「2024 YR4」小行星。圖為韋伯太空望遠鏡藝術想像圖。（法新社）

    2025/02/11 11:59

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2024年底發現的代號「2024 YR4」小行星，被評估可能於2032年12月22日撞擊地球，隨著觀測結果顯示，撞擊地球機率從原本的1.3%提升到2.4%，鑑於「2024 YR4」對人類的威脅，最強太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」（JWST）將緊急獲准觀測該小行星。

    綜合外媒報導，「2024 YR4」對地球威脅提升，由於有撞擊地球之虞，對於該小行星實際大小的觀測就更為重要，目前「2024 YR4」估算直徑約為40至90公尺之間，但一顆40公尺的小行星與一顆90公尺的小行星所代表的危險非常不同，這種大小的小行星可能會造成區域性破壞，類似於1908年在西伯利亞的通古斯大爆炸事件。

    然而「2024 YR4」的當前大小只是基於地面望遠鏡資料的估計，由於受到地球大氣層的阻礙，這些望遠鏡只能看到小行星表面反射的陽光，有可能比原本估計還要大更多。

    為此，一個國際天文學家團隊已緊急獲准人類最強的韋伯太空望遠鏡，在未來幾個月內觀察「2024 YR4」，與地面望遠鏡相比，太空中的韋伯將不受大氣層的阻礙，更清晰地觀測這顆小行星，同時韋伯不是觀察反射的陽光，而是觀察小行星本身發出的熱量，更有助於確定其真實大小和表面成分。

    預估韋伯太空望遠鏡將於3月首次觀測「2024 YR4」，5月再次觀測這顆小行星遠離太陽的軌跡，這也是「2024 YR4」在2028年再次接近太陽之前最後一次觀測機會。

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