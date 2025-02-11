甘迺迪刺案再掀波瀾！FBI挖出數千份新文件

川普簽署行政命令，旨在解密關於甘迺迪總統、其弟羅勃·甘迺迪，以及民權領袖金恩博士等遇刺案的政府檔案。（美聯社）

2025/02/11 11:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據福斯新聞（Fox News）報導，美國聯邦調查局（FBI）近期發現數千份與已故總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy，簡稱 JFK）遇刺案相關的機密文件，這些文件先前並未公開。此次發現是在執行總統川普簽署的解密行政命令後，進行檔案審閱的過程中意外被找到。

根據美國新聞網站《Axios》最先披露，在FBI找到的新文件中，有2400份與1963年11月22日甘迺迪遇刺案直接相關，這些資料從未提供給負責審查並公開檔案的專責委員會。一位知情人士向福斯新聞證實，這些文件是在最近的審閱過程中被發現的。

請繼續往下閱讀...

上個月，川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，要求解密包括甘迺迪總統、其弟——前總統參選人羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy），以及民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.）遇刺案的相關政府檔案。簽署時，川普向在場媒體表示：「所有真相都將公諸於世。」

這項行政命令，呼應了川普在競選期間的承諾。他曾承諾：「一旦重返白宮，我將解密並公開所有甘迺迪遇刺案相關文件。60年過去了，是時候讓美國人民知道真相了。」值得注意的是，川普在首任總統任內，曾承諾公開最後一批相關文件，但在收到美國中央情報局（CIA）和FBI數次請求後，最終阻止了解密數百份文件。

川普當時在一份備忘錄中解釋：「我別無選擇」，並指出公開這些文件可能對國家安全造成「無法挽回的損害」。他強調，相關文件對美國國家安全、執法或外交事務的潛在威脅，「遠超過立即公開的公眾利益」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法