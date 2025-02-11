南韓銀行「持槍」劫匪被制伏！ 英勇奪槍大叔是特種部隊退役

南韓歹徒以黑色塑膠袋套住玩具水槍搶劫銀行，53歲大叔在不知是假槍的情況下英勇奪槍。圖為劫匪使用的恐龍水槍。（圖擷自@MCDJSY「X」帳號）

2025/02/11 11:19

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山機張郡日光邑一處銀行，10日上午有歹徒將玩具水槍套上黑色塑膠袋，偽裝成真槍入內搶劫，來辦理業務的53歲朴姓大叔在不知是假槍的情況下英勇奪槍，而他可不是一般人，當兵時曾在701特種「黑豹部隊」服役。

據《韓聯社》報導，大叔透露，他當時是和妻子一起去銀行辦事，搶匪突然闖了進來並要求行員將鈔票裝入包包，其手裡拿著用塑膠袋包裹的槍狀物體，一時之間恐懼的氣氛充斥在銀行裡，自己雖然聽從歹徒命令以膝蓋跪地，但同時也盯著對方的行動。

請繼續往下閱讀...

大叔表示，由於他的妻子也在現場，而且行員大多數都是女的，讓他感到自己必須出手解決這件事。大叔說，劫匪當時距離他3、4步左右，由於是獨自犯案因此有偷襲的機會，他趁著搶匪視線移開時立刻衝上去奪槍。

大叔透露，當他展開行動時並不知道歹徒槍械是真是假，因此全力以赴，等到制伏對方拆開塑膠袋後，這才得知裡面裝的是恐龍玩具水槍。針對大叔的英勇行為，釜山機張警察署預計這幾天內會進行表揚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法