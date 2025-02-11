全球暖化不斷加劇 科學家：控制在2度以內的目標已失敗

科學家發布最新報告指出，過去聯合國氣候變遷小組曾提出一個目標宏大的氣候變遷情境，希望到2100年有50%的機會可將暖化控制在2度以內，但這個目標現在已經不可能實現，2度的目標已經失敗。（資料照，法新社）

2025/02/11 13:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普剛就職就宣布退出遏阻全球暖化趨勢的「巴黎氣候協定」及「世界衛生組織」（WHO），引發爭議。根據科學家最新報告指出，全球暖化速度加快，想將全球暖化控制在攝氏2度以內的目標已經「不可能」實現，預估未來幾年全球氣溫增幅將維持在1.5度或更高，未來2、30年內極地冰川也將快速融化，將會引發更可怕的氣候災難。

據外媒報導，《巴黎協定》是由聯合國195個成員國於2015年通過的氣候協議，當時幾乎全世界所有國家都同意，將全球暖化控制在2度以下，並以將暖化限制在1.5度作為目標。當氣溫超過1.5度，人類和生態系統將難以適應日益極端的高溫、乾旱、洪水和火災。但自2015年以來全球氣溫卻持續上升，去年更首次突破1.5度。

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由前美國太空總署氣候科學家漢森（James Hansen）帶領的研究團隊發布最新報告指出，過去聯合國氣候變遷小組曾提出一個目標宏大的氣候變遷情境，希望到2100年有50%的機會可將暖化控制在2度以內，但這個目標現在已經不可能實現，2度的目標已經失敗。

該項發表於「環境：永續發展的科學與政策」（Environment: Science and Policy for Sustainable Development）期刊的報告也指出，地球氣候對溫室氣體排放增加的敏感度，比先前認為的還更高。排放到大氣中的溫室氣體量，也意味著暖化的加劇已成必然，預估未來幾年全球氣溫增幅將維持在1.5度或更高，且到2045年將上升至大約2度。

科學家們也預估，未來2、30年內極地冰川也將快速融化，並導致大西洋經向翻轉環流（AMOC）的的停止，這將將引發重大問題，包括海平面將上升數公尺，到那一步時也意味著已走到「無可挽回的地步」，將會引發更可怕的氣候災難。

雖然研究結果不樂觀，但科學家們表示，誠實是改變的必要因素。科學家也強調，隨著全球氣候變遷等危機不斷加劇，我們已經到了必須解決問題的地步。

科學家發布最新報告指出，全球暖化速度加快，想將全球暖化控制在攝氏2度以內的目標已經「不可能」實現，預估未來幾年全球氣溫增幅將維持在1.5度或更高，未來2、30年內極地冰川也將快速融化。（資料照，法新社）

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