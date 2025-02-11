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    菲律賓去年共逮180名外籍通緝犯 「這國」最多！台灣人排第三

    菲律賓公布去年一共逮捕180名外國通緝犯。（擷取自菲律賓移民局官網）

    菲律賓公布去年一共逮捕180名外國通緝犯。（擷取自菲律賓移民局官網）

    2025/02/11 11:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓移民局昨日公布2024年共逮捕180名外籍通緝犯，人數遠超過2023年的128人。其中，台灣籍人數排名第三，共12人。

    菲律賓移民局昨（10日）發布新聞稿，公布2024年已逮捕180名外國籍逃犯，其中韓國籍逃犯最多，達74人，其次為中國籍62人、台灣籍12人、日本籍11人、美國籍2人、義大利籍2人、澳洲籍2人。

    這些外國通緝犯涉及經濟犯罪、投資詐騙、非法賭博、洗黑錢、電信詐騙、搶劫和毒品交易等罪行。此外，菲律賓當局也點名部分逃犯來自英國、加拿大、德國、印度、印尼、約旦、吉爾吉斯、賴比瑞亞、奈及利亞和塞爾維亞等國，顯示菲律賓已成為外籍犯罪分子藏匿的重要據點之一。

    移民局特別提到日本惡名昭彰的「魯夫強盜團」，該組織涉及詐騙、勒索及詐欺等，其中6名成員分別是Takayuki Kagashima、Sawada Masaya、Ueda Koji、Sjuzuki Seiji、Kiyohara Jun、Nagaura Hiroki，已在菲律賓落網並遣返回日本。

    菲律賓移民局局長維亞杜（Joel Anthony Viado）表示，今年逮捕的外籍逃犯人數遠高於2023年的128人，反映出菲國執法單位對國際犯罪組織的打擊力度正在加強，他強調「菲律賓不是外國犯罪分子的庇護所，我們將持續加強執法，追捕潛逃至菲律賓的外籍逃犯」。

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