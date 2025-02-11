大阪府市議員住宅大火發現1遺體 疑失聯12歲愛女

日本大阪府大東市議員安田惠子住處遭大火燒毀，屋內遺體疑為12歲愛女。（擷取自大東市議會及@ramen_mania1998/X，本報合成）

2025/02/11 12:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府大東市議員安田惠子的住宅昨夜遭惡火吞噬，安田與兩名兒子驚險逃過一局，但12歲女兒至今失聯。消防人員在屋內發現一具疑似孩童的遺體，警方正在確認其身分。

綜合日媒報導，當地時間今（11）日凌晨1時30分左右，大阪府大東市議員安田惠子位於小野區的住宅突發大火，四層樓高的木造建築被完全燒毀。消防單位歷經6小時奮力灌救，才成功撲滅火勢。

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警方指出，安田惠子與17歲長子、15歲次子及12歲長女同住，火災發生時，安田與次子從二樓跳下逃生，雖受傷但醫院無生命危險，長子亦成功撤離平安無事。然而，現場發現一具小孩的遺體，初步懷疑為安田的12歲女兒，但警方仍在確認身分。

據安田的大兒子表示，事發當時他正在地下室玩遊戲，屋內使用的煤油暖爐突然傳出「砰」的一聲後隨即起火，火勢迅速蔓延，導致住宅陷入火海。目前，警方與消防單位正針對起火原因進一步調查。

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