中共接班人之危？ 丁薛祥動向異常 評論員蔡慎坤：面臨坐等拋棄命運

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥。（路透）

2025/02/11 12:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年伊始，北京再傳高層權鬥風暴。被視為有野心接班的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，最近缺席一些原由他負責的重要場合。海外時事評論員蔡慎坤指出，丁薛祥傳聞不斷，顯示中共高層權力結構的複雜性，又稱丁或許面臨「坐等拋棄」的命運。

中共外交部宣布，副總理張國清將代表習近平出席9日至12日在法國巴黎舉行的人工智慧峰會，但這本應由第一副總理丁薛祥出席，卻突然換人，引發外界揣測。

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蔡慎坤11日在X（前身為Twitter）撰文說，現在中共高層，唯一的「60後」（1960年代出生）正國級常委只有一個人，就是輔佐習近平10年的丁薛祥。正因為他的特殊性，外界對他的關注更高。進入2025年，丁薛祥沒有出現在一些看似應該出現的重大場合，引發更多猜測。早前有消息說，仍然高調露面的習近平其實又生了一場大病，在沒有確定接班人的情況下，遲遲不開的四中全會，使得高層權鬥變得特別激烈。

蔡慎坤指出，2007年3月，習近平到上海擔任市委書記，成為剛就職市委副秘書長兼市委辦公廳主任不到3個月的丁薛祥的頂頭上司。

而早在2002年，中共十六大後，江澤民雖然卸任黨內職務，但仍垂簾聽政繼續對中共政局施加深遠影響。此時，江系上海幫成為中共權力格局中的重要力量，丁薛祥在上海的政治生涯也受到江系勢力扶持。

蔡慎坤續指，丁薛祥和習近平在上海的工作關係只有7個月。但丁薛祥精明的來回在習近平和江澤民之間，最終獲得江習二人的支持。習近平掌權之初，丁薛祥進入中南海，就帶有江系勢力的烙印。

習近平在第一任期後，大規模反腐清洗了江系人馬，也摧毀江澤民在黨政軍內的人事布局，而丁薛祥在這個過程中則轉換角色，從江澤民的監軍變成習近平的核心幕僚。

然而，丁薛祥的背景始終是江系，這一背景在習近平最終掌握中共最高權力後，逐漸成了負面因素。

在中共二十大之後，丁薛祥的角色從表面上的親信，逐漸轉變為一個身居高位但缺少實權的尷尬境地。雖然丁薛祥升任常委，擔任國務院常務副總理，看似升職，但實際上是明升暗降。在這個過程中，丁薛祥面臨著習近平親信李強的壓制，並逐漸被邊緣化。

蔡慎坤表示，丁薛祥的經歷揭示了中共內部派系鬥爭的深刻邏輯，以及中共高層權力結構的複雜與微妙。

中國領導人習近平的接班人選至今撲朔迷離，圖為國務院副總理丁薛祥（左）與習近平。（路透）

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