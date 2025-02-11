長期與「政治騙子」交往！中共前海南省委書記羅保銘受賄被捕

中國全國人大華僑委員會副主委羅保銘曾任中共海南省委前書記，去年卸任後，被官方通報涉嫌嚴重違紀違法「主動投案」，是去年落馬的第6名「正部級」官員，10日再被官方通報涉受賄被捕。（圖擷自網路）

2025/02/11 11:03

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黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方10日通報，中共海南省委前書記羅保銘涉受賄被逮捕。

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中國最高人民檢察院10日在官方網站公告，13屆全國人大華僑委員會副主任委員羅保銘涉受賄案，由國家監察委員會調查偵結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對羅保銘作出逮捕決定。

公開資料顯示，73歲羅保銘生於天津，1978年考取天津師範專科學校中文系，1981年畢業後入職共青團天津市委，短短4年內，從共青團天津市委青工部幹部迅速升至共青團市委書記、共青團第12屆中央委員會常委，躋身「正廳級」。

1992年，羅保銘轉任天津市大港區委副書記，隨後接連擔任區委書記、區長、市商業委員會主任、宣傳部部長等職；2001年，羅保銘高升至海南省省委副書記兼宣傳部長，2007年1月兼代省長、2月當選省長，2011年8月扶正省委書記，2017年4月任滿轉任全國人大華僑委員會副主委，2018當選全國人大代表，直至2023年3月卸任。

去年7月，羅保銘被官宣「涉嫌嚴重違紀違法」、「主動投案」，是中共18大以來第2名主動投案的前省委書記，也是去年落馬的第6名「正部級」官員。

今年1月，羅保銘被通報開除中共黨籍，通報指他「長期與政治騙子不正當交往，在重要幹部任用上聽任親友『推薦』干預，違規選拔任用幹部並收受財物，長期無償接受企業提供的高檔服務」。

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