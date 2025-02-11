罕見「愛因斯坦環」曝光 證實宇宙時空扭曲

歐幾里得太空望遠鏡拍攝的NGC 6505星系，中央可見一個幾近完美的「愛因斯坦環」，這是由星系重力透鏡效應造成的視覺奇觀，展現出時空彎曲的力量。（圖擷取自ESA）

2025/02/11 10:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）造價10億歐元（約新台幣327億元）的「歐幾里得」（Euclid）太空望遠鏡，近日傳回一張近乎完美的「愛因斯坦環」（Einstein Ring）影像，顯示鄰近星系NGC 6505（又稱M10）如何透過重力扭曲時空，讓遙遠星系的光線環繞其周圍，形成壯觀的光環。這項發現不僅驗證愛因斯坦廣義相對論預測的重力透鏡效應（gravitational lensing），更為研究暗物質（dark matter）分布提供關鍵數據。

據《衛報》報導，這張影像顯示，距離地球約5.9億光年的NGC 6505橢圓星系周圍，形成了一道由44.2億光年外背景星系光線構成的完美光環。此現象源於前景星系的龐大質量使時空彎曲，猶如宇宙級透鏡，將遠方星系的光線彎折，最終呈現出罕見的環狀結構。

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愛因斯坦的廣義相對論預測，當光線經過大質量天體時，會因重力場而彎曲，使得星系能夠成為重力透鏡。愛因斯坦環對天文學家來說是極具價值的研究工具，因為它能揭示原本被遮蔽的遙遠星系，並且幫助科學家測定前景星系的質量，甚至推測其中隱藏的暗物質含量。

英國開放大學（Open University）天文學家瑟金特教授（Prof. Stephen Serjeant）表示：「在我們的首批數據中發現如此完整的愛因斯坦環，實屬幸運且令人興奮。這讓我們能夠透過扭曲的時空，看到原本可能被遮蔽的遙遠星系。」

根據科學團隊的分析，NGC 6505星系的總質量中約11%來自暗物質，這一比例遠低於宇宙整體暗物質的平均占比（約27%）。這項發現有助於理解暗物質在不同星系中的分布特性，進一步釐清其在宇宙結構中的角色。值得注意的是，NGC 6505自1884年首次被發現以來，從未有科學家觀測到它產生的愛因斯坦環。

破解暗能量（dark energy）與暗物質之謎，是歐幾里得望遠鏡的核心科學目標。該望遠鏡搭載1.2公尺主鏡與6億畫素相機，並於2023年7月由獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射，目前運行於日地拉格朗日L2點（Sun-Earth Lagrange Point 2）軌道。研究團隊計劃利用歐幾里得望遠鏡觀測百億光年外的宇宙深處，繪製有史以來最完整的3D宇宙地圖，並透過分析重力透鏡效應的細微變化，探究暗物質的分布及暗能量加速宇宙膨脹的機制。

歐幾里得太空望遠鏡拍攝的愛因斯坦環（Einstein Ring），這種現象是由強重力透鏡效應造成的，當遙遠星系的光線經過前景質量巨大的星系時，會因時空彎曲而形成環狀影像。（圖擷取自ESA）

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