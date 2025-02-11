川普怒砍「紙吸管」禁令！ 拜登的環保政策徹底翻盤

美國總統川普日前簽署行政命令，推翻前總統拜登政府於2024年7月頒布的聯邦政府機構禁用塑膠吸管政策。（美聯社）

2025/02/11 11:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署行政命令，正式推翻前總統拜登於2024年7月頒布的聯邦政府機構禁用塑膠吸管政策，再次掀起環保政策的爭議。這項決定不僅象徵川普政府與拜登政府在環保議題上的巨大分歧，也讓「紙吸管和塑膠吸管」的戰火再度延燒。

綜合外媒報導，拜登政府原先計畫在2027年前，全面禁止聯邦機構採購一次性塑膠製品，包括吸管、餐具及包裝，藉此減少塑膠污染。然而，川普上任後迅速撤銷該政策，並在社群平台Truth Social高調發文：「終止拜登推動紙吸管的荒謬政策！它們會破裂、爆開，還會在嘴裡溶解！」他強調，美國人應該享受真正的吸管，不必忍受「噁心的紙吸管」。

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事實上，這並非川普首次公開反對紙吸管。早在2020年競選期間，他便批評其使用體驗不佳，甚至在競選網站販售「川普塑膠吸管」，標榜「不會軟掉」的特性。今年1月，川普更撤銷了拜登政府針對國家公園及聯邦土地逐步淘汰一次性塑膠的命令，顯示出他對環保政策的全面反擊。

環保團體對此決策表達強烈不滿。研究指出，全球每年生產4.6億噸塑膠，其中僅不到10%被回收，其餘大多流入海洋與環境，塑膠污染已遍及全球，就連人類血液、大腦與胎盤中都可檢測出微塑膠。

在國際層面，歐盟早已全面禁止一次性塑膠製品，並計畫擴大禁令至塑膠袋、盥洗用品等。對比歐洲的環保趨勢，川普的決策無疑讓美國在減塑行動上開倒車，未來恐將掀起更多爭議與反彈。

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