南韓驚傳校園殺人事件 小學老師殺害8歲學生

南韓大田市西區關雎洞一間小學發生教師殺人事件。圖為示意圖。（美聯社）

2025/02/11 10:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大田市西區關雎洞一間小學10日發生一起教師殺人事件，警方正在調查教師行凶動機與事發過程，該學校11日也因此停課一天。

根據南韓《韓聯社》報導，大田市警方指出，警消在10日下午5點50分接獲通報，稱有人被關在視聽教室內，而救護人員到場後在小學教室內發現被凶器刺傷的8歲學生以及40多歲的女教師，學生身體左側有多處刀傷，送醫後仍回天乏術，女教師頸部和手臂也有受傷，據了解是女教師犯案後試圖自殺。

請繼續往下閱讀...

警方表示，女教師10日晚間9點左右向警方認罪，女教師過去曾因為罹患憂鬱症而留職停薪，去年12月重返教職，女教師平常負責專任科目，和遇害學生並沒有交集。

據了解，遇害學生10日原訂在上完學校課後活動課程後前往補習班，到了下午4點40分左右，學生家長接獲補習班電話，稱學生未到班，後續在5點18分報警。此外，校方在5點50分報警稱有人被關在視聽教室內，警方到場後在教室發現遇害學生與女教師。

警方預計在女教師身體狀況恢復後針對犯案動機展開調查，校方目前也在調查為何放學後女教師和學生會一起待在視聽教室。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法