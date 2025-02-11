川普曝副總統范斯「不是繼任者！」模糊回應引爆政壇揣測

美國總統川普日前在超級盃賽前專訪中，對於副總統范斯是否將成為2028年共和黨總統候選人的問題保持謹慎態度。（美聯社檔案照）

2025/02/11 09:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前在超級盃賽前專訪中，對於副總統范斯（JD Vance）是否將成為2028年共和黨總統候選人的問題保持謹慎態度，表示「現在討論還為時過早」，此番言論引發各界關注。

綜合外媒報導，在訪談中，當被問及是否視范斯為其「繼任者」時，川普表示：「不，但他非常有能力。我認為有很多非常有能力的人。」川普並強調「現在還太早，我們才剛開始。」這番模糊的回應，讓外界對他與范斯的關係產生更多揣測。

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現任副總統范斯擁有豐富的從政經驗，曾任俄亥俄州參議員，並具有風險投資人和律師的專業背景。他的回憶錄《鄉下人的悲歌》於2016年出版後廣受歡迎，更在2020年被改編成電影。作為川普陣營中與民粹主義立場最接近的人物，Vance被普遍視為共和黨未來的潛在領導人。

然而，根據538民調（FiveThirtyEight）的民調數據顯示，范斯的全國支持度仍有待提升，加上他過去曾批評川普的言論，未來能否獲得川普派系全面支持仍存變數。

川普的回答在各界引起不同解讀。福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）形容川普的態度「令人震驚」，認為2028年大選已是外界關注焦點，而川普卻選擇低調應對。保守派評論員馬納利諾（Joey Mannarino）則認為，川普此舉並非貶低范斯，而是希望他能以自身實力爭取提名。前共和黨全國參議員委員會發言人惠特洛克（Matt Whitlock）則表示，川普避免談論繼任者，可能是希望在新任期開始後，不讓外界轉移焦點。

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