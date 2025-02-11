畫面曝！美核潛艦抵釜山 北韓嗆挑釁：絕不退讓半步

美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「亞歷山大號」近日駛入南韓釜山基地。（歐新社）

2025/02/11 09:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「亞歷山大號」（USS Alexandria）近日駛入南韓釜山基地，對此北韓國防部發言人11日砲轟，美方無視北韓政府的安全關切，執意與北韓對抗，「北韓已做好使用一切手段維護國家安全利益與地區和平的準備」。

據《韓聯社》報導，北韓國防部發言人11日表示，「美國極其危險的敵對性軍事行動只會將圍繞朝鮮半島的軍事對峙狀態推向實際性武裝衝突。」稱北韓對此表示嚴重關切，並嚴正警告美方立即停止造成局勢不穩定的挑釁行為。

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發言人還強調，「在與殘暴敵對國家的衝突局面中，我們絕不會退讓半步。藉由相對應的力量對抗霸權實體，美國，是我們堅定不移的應對原則。」

「北韓將進一步堅定自己對美國的行動選擇和應對方式，毫不猶豫地行使合法性權利，用武力遏制威脅地區安全環境的根源，懲戒挑釁者。」

北韓領導人金正恩日前批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作，加劇了區域緊張局勢，矢言採取反制措施，包括進一步發展核武力量。

美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「亞歷山大號」近日駛入南韓釜山基地。（歐新社）

美國洛杉磯級核動力攻擊潛艦「亞歷山大號」近日駛入南韓釜山基地。（歐新社）

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