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    川普重提加薩重建計畫 稱巴人應移往新居、無權重返加薩

    川普在10日播出的《福斯新聞》採訪片段提到，戰後的加薩走廊不宜居住，巴勒斯坦人沒有權利返回加薩，而是要前往美國打造的新社區居住。（法新社）

    川普在10日播出的《福斯新聞》採訪片段提到，戰後的加薩走廊不宜居住，巴勒斯坦人沒有權利返回加薩，而是要前往美國打造的新社區居住。（法新社）

    2025/02/11 08:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期提出由美國接管加薩走廊構想，提議將加薩地區的巴勒斯坦人永久安置於他國，引發不小爭議。儘管川普政府官員試圖緩頰，稱川普的意思是重建期間暫時將巴勒斯坦人安置在加薩走廊以外．不過川普在10日播出的採訪片段又提到，戰後的加薩走廊不宜居住，巴勒斯坦人沒有權利返回加薩，而是要前往美國打造的新社區居住。

    綜合媒體報導，10日播出的《福斯新聞》（Fox News）採訪中，針對加薩地區重建計畫，川普表示，美國將會為190萬人建立美麗且安全的社區，但我們會選定離他們所在處稍遠的地方建立安全社區、遠離危險。川普隨後說：「與此同時，我將擁有這些，把它想像成未來的房地產開發，那將會是一塊美麗的土地。」

    《福斯新聞》主持人拜爾（Bret Baier）接著詢問川普：「巴勒斯坦人有權利返回加薩走廊嗎？」川普則回答：「不，他們不會，因為他們將擁有更好的住宅，比之前好上許多。換句話說，我說的是要為他們建造長久的住所，如果他們現在必須返回，那還需要很多年才能這樣做，那裡（加薩）不適合居住。」

    川普隨後還提到有意和中東國家針對加薩重建合作，川普說：「我說的是開始建設，我認為可以跟約旦、埃及達成協議，你知道的，我們每年給他們數十億美元。」對比先前白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）和國務卿魯比歐幫川普緩頰的「巴勒斯坦人暫時撤離」說法，川普顯然是要加薩地區的巴勒斯坦人永久離開加薩。

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