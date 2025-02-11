為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈瑪斯暫緩釋放人質 以哈互控違反加薩停火協議

    2025/02/11 04:12

    〔中央社〕巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天指控以色列違反加薩走廊停火協議，將延後執行任何進一步的人質與囚犯互換，以色列軍方則表示，以國部隊已經為「任何可能的情況」做好準備。

    今年1月19日生效的停火協議大致上結束了加薩走廊（Gaza Strip）持續超過15個月的戰火，之後哈瑪斯（Hamas）釋放5批以色列人質，以方也釋放數以百計的巴勒斯坦囚犯。

    哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的發言人烏貝達（Abu Ubaida）透過聲明說，下次釋放人質「原定2025年2月15日週六進行，但會延後直到另行通知」。

    烏貝達指出，以色列過去3個星期違反停火協議的行徑，包括讓流離失所的民眾延遲返回加薩走廊北部，並把他們當成攻擊目標，還有在加薩走廊的不同地區開火，以及阻止救援物資送入當地。

    他還提到，人質能否獲釋取決於以色列是否遵守協議內容，只要以色列遵守停火協議，哈瑪斯就會遵守。

    哈瑪斯發布這份聲明之際，各方談判人員預計未來幾天在卡達舉行會議，討論加薩走廊停火協議第一階段42天的實施情況。

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，哈瑪斯的聲明「徹底違反」停火協議，這代表可能會恢復戰鬥。

    卡茲透過聲明說道：「我已指示以色列國防軍做好最高級別戒備，以因應加薩可能發生的任何情況。」1140211

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播