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    房地產商人上身 川普宣稱要「買下並擁有」加薩

    川普在空軍一號上進一步表明掌控加薩的構想。（法新社）

    川普在空軍一號上進一步表明掌控加薩的構想。（法新社）

    2025/02/10 21:14

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近期提出由美國接管加薩構想，引發阿拉伯國家強烈反彈及國際爭議。但川普並未改弦易轍，進一步直指要「買下並擁有」加薩，且不排除讓中東國家參與部分重建環節。

    川普9日在空軍一號上向媒體表明買下並擁有加薩的堅定主張，透過美國的支持和幫助，或許會讓其他中東國家、人員參與建設，「但我們致力要擁有並接管，確保哈瑪斯不再回歸」。

    川普以房地產思維描繪加薩重建，「試想它是一個大型房地產地段，美國將擁有它，一步步非常緩慢地開發」，美國將讓加薩搖身一變成為「對未來發展來說非常優良的地點」、「全世界的人都能來到此地並安身立命」。他還提到，考慮讓部分巴勒斯坦難民以個案審理模式入境美國。

    以色列總統赫佐格接受「福斯新聞」訪問時透露，川普預計和約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西以及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼等阿拉伯世界主要領袖會晤，但未提及確切時間點，「必須聽取這些夥伴的意見並與之討論。我們也必須尊重他們的感覺，評估要如何建立一個得以朝未來永續施行的計畫」。

    據「路透」早前報導，阿布杜拉二世打算在11日的會面中，向川普告誡其加薩計畫將孳生極端主義，使混亂在中東擴散，並危害約旦和以色列的和平關係。

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