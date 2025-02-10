庫克群島將與中國簽約！紐西蘭震怒：未事先協商

紐西蘭副總理兼外長皮特斯批評，庫克群島的舉動「未適當協商」。（路透檔案照）

2025/02/10 19:17

〔編譯陳成／綜合報導〕南太平洋島國庫克群島總理布朗（Mark Brown）本週計劃前往北京，與中國簽署全面戰略夥伴關係協議。此舉未事先充分告知憲政夥伴紐西蘭，引發西方對中國擴張太平洋影響力的疑慮，也在紐西蘭政壇掀起關切，甚至加劇區域外交緊張。

紐西蘭副總理皮特斯（Winston Peters）辦公室9日表示，紐方多次正式要求庫克群島提供協議內容，均遭拒絕，並批評未適當協商。總理盧克森（Christopher Luxon）則表達遺憾，強調兩國基於特殊的自由聯合憲政關係，在國防與安全事務上應保持透明溝通，並稱紐西蘭將審慎評估可能反制措施。

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庫克群島與紐西蘭關係可追溯至1901年，當時庫克群島納入紐西蘭邊界成為附屬殖民地，1965年獲自治地位，與紐西蘭建立自由聯合關係，成為紐西蘭「領域王國」一部分。雖為自治政體，庫克群島仍長期接受紐西蘭預算援助與國防保障，公民亦享有紐西蘭國籍及同等權利。

據《衛報》報導，布朗此行將與中方商討基礎建設、深海採礦、貿易與經濟合作等議題。對於紐西蘭的關切，布朗透過庫克群島國家電視台社群平台發表影片聲明，稱已通知紐西蘭，並強調協議不涉安全議題，無須紐方干涉。他強調外交決策以國家利益為優先，拒絕紐西蘭要求的詳細層級諮詢，但未透露更多細節。

然而，根據2001年《聯合百年宣言》，庫克群島與紐西蘭承諾在外交事務上定期協商，並在影響彼此權益的外交政策上互相諮詢。紐西蘭認為，要求庫克群島公開協議內容符合此宣言的法理基礎。

值得注意的是，庫克群島政府上週因紐西蘭警告發行獨立護照將導致持有者喪失紐西蘭國籍，最終撤回該提案。庫克群島公民長期持紐西蘭護照，可自由前往紐西蘭、澳洲等地工作與就學，此事凸顯紐西蘭對庫克群島的影響力。

此外，紐西蘭政府近期因不滿吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）缺乏政治互動，宣布重新評估對吉里巴斯的發展援助。此次庫克群島事件，無疑加劇紐西蘭與太平洋島國間的外交緊張。

對於紐西蘭的關切，中國外交部發言人郭嘉昆10 日回應稱，中方注意到庫克群島總理布朗計劃訪中，但未直接證實訪問行程。他強調庫克群島是中國在南太平洋的重要夥伴，並表示「中國認為紐西蘭和庫克群島都是中國的重要合作夥伴」，強調中方與太平洋島國的關係不針對任何第三方。

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