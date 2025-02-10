小行星逼近！「2024 YR4」撞地球機率翻倍 NASA這樣說...

「2024 YR4」撞擊機率增至2.3%，但NASA強調，短期內無嚴重威脅；圖為小行星撞地球藝術圖，與本新聞無關。（路透）

2025/02/10 18:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，最新觀測顯示，小行星「2024 YR4」在2032年撞擊地球的機率，已增加到約2.3%，較先前數據提升約一倍，引發關注。雖然風險不高，但科學家仍持續追蹤其軌跡，並預計在2025年利用美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST）觀測，以精確測量其尺寸。

國際小行星警示網（International Asteroid Warning Network）的地面望遠鏡，正持續追蹤「2024 YR4」，直到今年4月。由於屆時小行星亮度降低，地面望遠鏡將暫時無法觀測。科學家預計，要到2028年6月左右，才會有機會再次觀測到它的身影。 目前估計「2024 YR4」直徑約為40至91公尺。

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科學家利用「巴勒莫技術撞擊危險度量表」（Palermo Technical Impact Hazard Scale）和「都靈撞擊危險度量表」（Torino Impact Hazard Scale）來評估小行星的撞擊風險。這兩個量表能幫助公眾了解潛在威脅，並作為制定應對策略的依據。

巴勒莫量表用於衡量小行星撞擊地球的機率，相較於同等大小天體的自然碰撞風險。數值0代表撞擊威脅等於平均背景風險；正數值表示風險高於平均，負數值則表示低於平均。「2024 YR4」的評分為-0.32，仍屬於「低於背景風險」類別。

NASA近地天體研究中心（Center for Near-Earth Object Studies）表示，「2024 YR4」的撞擊機率已增加到約2.3%，顯示其軌道觀測結果有所變化，科學家正密切關注，但強調目前仍不構成嚴重威脅。

都靈量表是一種顏色編碼系統，從0（無危險）到10全球災難），用以向公眾傳達小行星的風險。「2024 YR4」目前的評級為3級（黃色級別），表示若撞擊地球，可能造成局部性損害，但不大可能引發全球性災難。

過去，許多曾被NASA近地天體研究中心列入風險名單的天體，最終都被證實並無撞擊危險。雖然「2024 YR4」的撞擊機率略有上升，但科學家仍將持續監測，密切關注其軌跡變化，並隨時更新評估結果。

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