日本旅遊注意！觀光客太多 飯店南京蟲激增「被咬到奇癢難耐」

日本飯店旅館「南京蟲」案例激增，讓旅宿業者不堪其擾。（擷取自日本害蟲防制協會）

2025/02/10 18:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本是台灣人最愛去的國家之一，不過，隨著觀光客逐年增多，當地旅宿業者面臨「南京蟲」（又被稱臭蟲、床蝨）困擾，且孳生問題也是越來越嚴重，市售的驅蟲藥根本無法根除，讓專業驅蟲服務的需求大幅增加，因此住宿費也隨著調漲。

據日媒《產經新聞》報導，不少日本旅宿業者抱怨，隨著日本觀光客增多，「南京蟲」孳生問題也逐漸變多。清潔公司「DUSKIN」透露，近期「驅蟲服務」需求大幅增加，2023年的需求數是2020年度的1.6倍，其中以「旅宿業」成長幅度最多。

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「南京蟲」又被稱為臭蟲、床蝨，牠會散發出獨特的臭味。如果人類被叮咬到，就會感到奇癢無比非常難受。而且牠們的繁殖能力相當驚人，從卵中孵化後一直長到成蟲只需1個月的時間，一隻雌性蟲可以在一天內產下5至6個卵，一年間可以生出200至500個卵。

目前日本旅宿業接連被「南京蟲」問題投訴，現在也變成旅宿業的頭號公敵，但市售的殺蟲劑無法徹底根除害蟲問題，因此旅宿業者只能尋求專業的清潔公司來驅蟲。為了防止害蟲滋生，旅宿業者需定期檢疫消毒，這些營業負擔則反映在消費者的住宿費裡，如今飯店爆發「蟲災」成為漲價的因素之一。

日本旅宿業接連被「南京蟲」問題投訴，人類被咬到會「奇癢難耐」。（擷取自日本害蟲防制協會）

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